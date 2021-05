Le gouvernement du Kerala délivrera un certificat de vaccination Covid pour ceux qui voyagent à l’étranger; Voici comment postuler

Plusieurs pays et même l’UE ont dévoilé ce que l’on appelle désormais le «passeport des vaccins» pour aider la population à se rendre dans d’autres pays qui n’autorisent pas l’entrée sans ce document.

Le gouvernement du Kerala a récemment annoncé qu’il faciliterait les voyages de ses habitants vers d’autres pays pour étudier, travailler ou à d’autres fins en délivrant un certificat de vaccination Covid-19 avec leurs numéros de passeport. Les certificats seront garantis par les médecins du district. Ces passeports les aideront à obtenir une autorisation de voyage.

Le certificat mentionnera que la personne est complètement vaccinée, aura le nom du vaccin reçu si elle souhaite qu’il soit inclus dans le certificat.

Voici comment demander le certificat au Kerala

Les bénéficiaires éligibles de plus de 18 ans doivent se connecter à https://covid19.kerala.gov.in/vaccine/, a déclaré la notification du gouvernement de l’État Ensuite, ils doivent cliquer sur l’onglet «Certificat de vaccin (pour aller à l’étranger)» apparaissent en disant que le certificat ne remplace pas le certificat émis par le gouvernement indien dans leur application CoWIN. Les bénéficiaires qui ont pris les deux doses de vaccination et qui n’ont pas donné leur numéro de passeport comme numéro d’identité lors de leur inscription sur le portail CoWIN sont éligibles pour postuler.Les candidats suivants doivent soumettre un numéro de mobile enregistré CoWIN et un identifiant de bénéficiaire.L’utilisateur sera redirigé vers une page où il doit fournir des détails tels que le nom du bénéficiaire comme dans l’application CoWIN, la date de naissance, le certificat de vaccination délivré par le gouvernement indien, la preuve d’identité dans CoWIN, le numéro de passeport et le visa / permis de travail / permis de travail / lettre d’admission. être vérifiée par le médecin / officier de district concerné désigné par le DMO et la demande sera approuvée / rejetée. Si un certificat de vaccination approuvé sera émis et une confirmation à ce sujet sera envoyée par SMS.

Le certificat peut ensuite être téléchargé à partir du portail (https://covid19.kerala.gov.in/vaccine/) », indique-t-il.

Le gouvernement de l’État a également réduit la fenêtre entre deux doses de vaccin de 12 à 16 semaines à quatre à six semaines pour les bénéficiaires qui doivent voyager à l’étranger dans un court laps de temps.

Certains cas recevront une vaccination prioritaire via le portail eHealth avec des documents justifiant le voyage immédiat et une fois la demande approuvée, la personne sera programmée pour la vaccination par le RCHO du district.

Plusieurs pays et même l’UE ont dévoilé ce que l’on appelle désormais le «passeport des vaccins» pour aider la population à se rendre dans d’autres pays qui n’autorisent pas l’entrée sans ce document. L’Organisation mondiale de la santé, d’un autre côté, a cité la distribution de vaccins qui s’est arrêtée avant de recommander une preuve de vaccination comme exigence pour les voyages internationaux.

