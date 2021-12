Le gouvernement du Kerala signera un accord avec les transports de surface et les ministères des chemins de fer pour construire des ponts aux passages à niveau

À l’heure actuelle, il existe un total de 428 passages à niveau dans l’État du Kerala, dont 143 passages à niveau ont le débit de circulation le plus élevé (image représentative)

Plus de ponts supérieurs et souterrains ferroviaires à venir au Kerala ! Mercredi, le gouvernement de l’État du Kerala a annoncé avoir décidé de conclure un accord tripartite avec le ministère des Transports de surface et le ministère des Chemins de fer pour la construction de ponts supérieurs et inférieurs ferroviaires à travers l’État afin de réduire le nombre de passages à niveau. Un communiqué officiel publié par le bureau du ministre en chef du Kerala a indiqué qu’une décision avait été prise par le cabinet de l’État à cet effet. À l’heure actuelle, il existe un total de 428 passages à niveau dans l’État du Kerala, dont 143 passages à niveau ont le débit de circulation le plus élevé, selon un rapport de la PTI.

L’accord tripartite ou un protocole d’accord (MoU) serait signé entre le gouvernement de l’État et les ministères des transports de surface et des chemins de fer de l’Union pour réduire le nombre de passages à niveau à trafic élevé en construisant des ponts ainsi que des ponts inférieurs, le communiqué publié par le bureau du ministre en chef du Kerala a déclaré. Le cabinet de l’État, dans le cadre de cela, a demandé au Département des travaux publics (PWD) de dresser une liste des endroits au Kerala où de tels ponts supérieurs et inférieurs doivent être construits, selon le communiqué. La liste serait transmise au ministère des Transports de surface de l’Union dans un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le contrôleur et auditeur général (CAG) a récemment déclaré dans un rapport que le transporteur national et les départements forestiers n’avaient pas accordé la priorité à la construction de passages inférieurs et supérieurs sur plusieurs voies ferrées facilitant le mouvement des éléphants, entraînant la mort de plusieurs éléphants. L’audit réalisé en 2018-19 a constaté que les mesures de précaution n’étaient pas appliquées dans les passages d’éléphants notifiés, telles que la restriction de la vitesse des trains. Il a en outre déclaré que l’analyse d’audit des passages identifiés et des décès d’éléphants sur les voies ferrées a révélé que davantage de victimes ont été signalées dans les zones identifiées comme des passages d’éléphants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.