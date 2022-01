Le gouvernement du Kosovo saisit les ASIC en pleine interdiction

Au milieu d’une interdiction soudaine de l’exploitation minière numérique, le gouvernement du Kosovo saisit un nombre important d’équipements ASIC. Lors de plusieurs raids, les forces de sécurité ont procédé à différentes saisies d’engins miniers et ont même arrêté une personne. Cela aurait autorisé l’exploitation d’une ferme minière numérique dans le nord de cette région.

Il est à noter que les autorités, dirigées par un comité d’analyse des problèmes liés aux services, ont recommandé l’interdiction de l’entreprise. Ainsi, le ministre de l’Economie de cet Etat, non reconnu comme tel par une grande partie de la communauté internationale, a décidé d’aller de l’avant. Ainsi, il y a quelques jours, l’activité était totalement hors la loi. Pendant ce temps, tout équipement allumé fonctionnerait illégalement.

Dans le plus grand des raids, les forces de police ont démantelé une ferme avec quelque 272 équipements miniers de divers modèles. De même, une personne chargée d’autoriser l’opération a été incarcérée. Un nombre important de raids mineurs ont été menés dans les villes du nord de cet État, où la majorité de la population est serbe.

Pourquoi le gouvernement du Kosovo confisque-t-il les ASIC miniers ?

La raison pour laquelle le gouvernement du Kosovo confisque maintenant un certain nombre d’ASIC qui sont opérationnels réside dans le récent décret d’interdiction. En ce sens, le ministre de l’économie de ce pays non pleinement reconnu, Artane Rizvanolli, a proposé quelques justifications. Parmi eux, que la nation traverse une crise profonde de production d’électricité.

C’est la raison pour laquelle la mesure d’interdiction a des termes si radicaux. Certains médias soulignent que la ferme démantelée a consommé l’équivalent de 500 foyers. Dans son compte sur le réseau social Twitter, Rizvanolli a assuré que la capture de matériel fait économiser à la nation des dizaines de milliers d’euros par mois. En même temps, il offre aux autorités la possibilité de fournir le service en toute sécurité à des centaines de familles.

Par conséquent, samedi dernier seulement, la police locale a saisi plus de 300 machines spécialisées dans le minage de Bitcoin. Parmi ceux-ci, les retenues les plus élevées ont été les 272 équipes susmentionnées de la municipalité de Leposavic. Dans le même temps, à Prishtina, 39 autres matériels miniers ont été saisis.

Ainsi, la répression par l’Etat balkanique du Kosovo, se traduit par la confiscation de plusieurs centaines d’équipements d’ASIC en quelques jours.

Les organes répressifs de l’État au Kosovo exécutent les ordres des autorités et saisissent des centaines d’équipements ASIC. Source : Police du Kosovo

Les détenteurs de GPU sont également persécutés

Mais la chasse aux sorcières au Kosovo ne se limite pas à la rétention du matériel ASIC et à l’emprisonnement des personnes apparentées. Il en va de même pour ceux qui ont des cartes graphiques ou des GPU en leur possession. Il convient de noter que ceux-ci sont utilisés pour extraire d’autres devises avec des algorithmes autres que Bitcoin. L’un d’eux est le populaire Ethereum Ether, il a également Ethereum Classic et d’autres altcoins.

Dans ce cadre, les autorités ont signalé la saisie de six plates-formes minières, constituées de quelque 42 cartes graphiques à Vushtrri. Dans cette action, une personne qui conduisait le véhicule transportant les GPU a été arrêtée. Il est présumé que la personne a déplacé ces plates-formes dans un endroit secret pour maintenir les opérations de manière clandestine. La personne a ensuite été libérée.

Le Kosovo semble intensifier la persécution dans le but de neutraliser l’exploitation minière et bien qu’il confisque un nombre important d’équipements ASIC, il est peu probable que les autorités réussissent à la fin. Il existe de nombreuses façons de cacher du matériel dans des pays autoritaires et de continuer à miner en secret sans rendre de comptes aux organes répressifs.

Le cas le plus particulier est la Chine, pays où l’exploitation minière a été interdite et persécutée avec le plus de zèle. Cependant, des dizaines de milliers d’équipes continuent d’opérer sous terre.

