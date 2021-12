Blâmant le gouvernement de l’État pour la sous-déclaration des décès liés à Covid, l’ancien ministre en chef Kamal Nath a affirmé que plus d’un lakh de personnes est décédé des suites de l’infection en mars et avril dans tout l’État.

Le gouvernement dirigé par Shivraj Singh Chouhan dans le Madhya Pradesh a fait face à des tirs de l’opposition pour une prétendue sous-déclaration des cas de coronavirus, même s’il a enregistré une bonne performance dans les sondages de Lok Sabha et de l’Assemblée tenus dans l’État au cours de l’année. Blâmant le gouvernement de l’État pour la sous-déclaration des décès liés à Covid, l’ancien ministre en chef Kamal Nath a affirmé que plus d’un lakh de personnes est décédé des suites de l’infection en mars et avril dans tout l’État.

La police de Bhopal a déposé un FIR contre Kamal Nath, chef de l’opposition à l’Assemblée, pour sa remarque controversée sur le coronavirus « variante indienne ». comme la «variante indienne». Alors que le porte-parole du Congrès de l’État, KK Mishra, a affirmé que plus de deux lakhs de personnes sont décédées pendant la pandémie, les responsables de la santé ont évalué le nombre de morts à 10 529 à ce jour.

Mishra a cité des chiffres de divers lieux de crémation de l’État pour prouver son point de vue. Les médias nationaux et internationaux ont souligné le grand nombre de décès dans l’État, mais le gouvernement du BJP continue de cacher les vrais chiffres, a-t-il déclaré. Après une année 2020 tumultueuse qui a vu la chute du gouvernement du Congrès, suivie de la pandémie de COVID-19, cette année était largement stable sur le plan politique.

Seize mois après avoir rejoint le BJP, l’ancien chef du Congrès Jyotiraditya Scindia a été intronisé au poste de ministre de l’Union en juillet de cette année. Au Janjatiya Gaurav Divas Maha Sammelan à Novemer, organisé pour marquer l’anniversaire de la naissance du vénéré chef tribal et combattant de la liberté Birsa Munda, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que l’anniversaire de la naissance de Munda sera célébré sur les lignes de Gandhi Jayanti et Ambedkar Jayanti.

Modi a également inauguré la gare ferroviaire récemment rénovée de Rani Kamlapati, anciennement connue sous le nom de gare ferroviaire de Habibganj. Il a été nommé d’après la célèbre reine Gond. Le BJP au pouvoir dans le Madhya Pradesh a conservé le siège de Khandwa Lok Sabha et a arraché les sièges de Prithvipur et Jobat au Congrès lors des scrutins, mais a perdu le siège de Raigaon au profit du principal parti d’opposition. Le Congrès a également remporté le sondage de Damoh en mai.

Le BJP détient désormais 28 des 29 sièges du Lok Sabha de l’État. Après les sondages de l’Assemblée, la force du BJP dans la Chambre de 230 membres est de 127, tandis que le Congrès y compte 95 membres. Les responsables ont déclaré que 82% de la population éligible du Madhya Pradesh a reçu jusqu’à présent les deux doses de vaccins contre le coronavirus. Chouhan a félicité les personnes, les travailleurs sociaux, les institutions, les membres du comité de gestion de crise, le personnel de santé et les représentants du public pour cette réalisation.

En mars, l’Assemblée a adopté le Madhya Pradesh Freedom of Religion Bill 2021 pour contrôler les conversions religieuses par le mariage ou par tout moyen frauduleux, avec des peines de 10 ans d’emprisonnement dans certains cas et une lourde amende pour les contrevenants. Peu de temps après son adoption, des poursuites ont été engagées contre des conversions religieuses dans les districts de Khargone, Jhabua et Barwani.

En décembre, des militants de droite et des résidents locaux ont fait irruption dans l’école St Joseph de la ville de Ganj Basoda, à environ 110 km de Bhopal, et ont jeté des pierres et saccagé des biens. Des organisations similaires ont également saccagé les décors de la série Web Ashram à Bhopal, affirmant qu’elle diffamait la culture hindoue.

Avant la session d’hiver de l’Assemblée, qui a débuté le 20 décembre, le gouvernement du Madhya Pradesh a approuvé un projet de loi pour pénaliser ceux qui détruisent les biens publics et privés lors de manifestations, manifestations, grèves et émeutes et récupèrent le double du montant des dommages.

Cinquante-quatre passagers du bus sont morts après que le véhicule soit tombé dans un canal près du village de Patna dans le district de Sidhi en février. D’autres mauvaises nouvelles sont arrivées alors que l’année était sur le point de se terminer alors que le capitaine de groupe Varun Singh et Lance Naik Jitendra Kumar, originaires de l’État, est mort dans un accident d’hélicoptère au Tamil Nadu.

Parmi les victimes figurait Madhulika Rawat, originaire du district de Shahdol, et épouse du premier chef d’état-major du pays, le général Bipin Rawat, également décédé dans l’accident. Quatre nourrissons sont morts dans un incendie qui s’est déclaré dans les soins spéciaux pour nouveau-nés. unité d’un hôpital gouvernemental à Bhopal en novembre, incitant le gouvernement à ordonner une enquête de haut niveau sur l’incident.

