Le gouvernement du Maharashtra cherche une étiquette de site du patrimoine mondial pour 14 forts; voici comment l’UNESCO attribue généralement le tag

Afin de rechercher l’étiquette de site du patrimoine mondial pour 14 forts de l’État, le gouvernement du Maharashtra a préparé et soumis une proposition d’inscription «en série» pour ces sites. Tous les 14 d’entre eux appartiennent à l’ère du roi Maratha Chhatrapati Shivaji Maharaj au 17ème siècle et ces forts ont été construits sur le thème de l’architecture militaire Maratha. Le ministère de la Culture, après une proposition d’inscription en série par l’Archaeological Survey of India, a transmis la liste à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a noté un rapport de l’IE. Les propositions d’inscription ont été acceptées dans les listes indicatives que l’UNESCO considère comme attribuant des étiquettes de site du patrimoine mondial.

Comment les étiquettes sont-elles attribuées

Eh bien, les directives opérationnelles de la Convention du patrimoine mondial stipulent clairement qu’un pays doit soumettre une liste provisoire où «l’inventaire» des biens est indiqué. Ces biens devraient être ceux qui, selon un pays, méritent d’être classés au patrimoine mondial. Après cela, l’UNESCO évalue et inclut un bien sur la Liste indicative. Une fois cela fait, ce pays devra préparer un dossier de candidature pour examen par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour être sûr, tout bien étant étiqueté comme site du patrimoine mondial, l’emplacement doit avoir une «valeur universelle exceptionnelle». Cela signifie que le site doit signifier toute importance culturelle ou naturelle qui peut être qualifiée d’exceptionnelle. On s’attend également à ce que le site «transcende les frontières nationales» et devienne un lieu d’importance pour tous dans le présent et dans le futur.

Les 14 sites répertoriés par Maharashtra comprennent le fort de Raigad, le fort de Shivneri, le fort de Rajgad, le fort de Torna, le fort de Salher, Lohagad, le fort de Rangana, le fort de Mulher, les forts d’Ankai Tankai, le fort de Sindhudurg, le fort de Kasa, le fort d’Alibag, Suvarnadurg et le fort de Khanderi. Notamment, tous ces forts ont une signification historique de la règle Peshwa ou de la bataille entre les Marathas et les Moghols. Certains d’entre eux ont également servi de bases militaires ou navales pour les combattants Maratha.

