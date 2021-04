Le gouvernement du Maharashtra conteste l’ordonnance de la Haute Cour sur l’enquête CBI contre Anil Deshmukh et déplace la Cour suprême

Anil Deshmukh

Le gouvernement du Maharashtra a aujourd’hui déplacé la Cour suprême contre l’ordonnance de la Haute Cour de Bombay demandant une enquête préliminaire de la CBI sur des allégations d’extorsion contre l’ancien ministre de l’Intérieur Anil Deshmukh. Cela survient juste un jour après que Deshmukh a démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur après que la Haute Cour ait ordonné à l’agence centrale d’enquête de mener une enquête préliminaire dans les 15 jours sur les accusations portées par l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh.

Plus tard, le gouverneur Bhagat Singh Koshyari a remis la responsabilité du ministère de l’Intérieur au ministre et chef du NCP Dilip Walse Patil. Plus tôt dans la journée, Patil avait déclaré que le gouvernement demanderait au plus haut tribunal l’annulation de l’ordonnance du HC contre Anil Deshmukh. «Le gouvernement contestera l’ordonnance de la Haute Cour devant la Cour suprême», a-t-il déclaré.

Dirigeant une enquête CBI, le banc du juge en chef Dipankar Datta et du juge GS Kulkarni a déclaré qu’il s’agissait d’une affaire «extraordinaire» et «sans précédent» qui justifiait une enquête indépendante. « Nous convenons qu’il s’agit d’une affaire sans précédent devant le tribunal … Deshmukh est le ministre de l’Intérieur qui dirige la police … Il doit y avoir une enquête indépendante … Mais, la CBI n’a pas besoin d’enregistrer une FIR immédiatement », a déclaré le tribunal, selon le PTI.

Le tribunal a déclaré que, puisque le gouvernement de l’État avait déjà ordonné une enquête par un comité de haut niveau sur la question, la CBI n’avait pas besoin d’enregistrer immédiatement une FIR. Il a toutefois indiqué que l’organisme central devait achever l’enquête préliminaire dans les 15 jours, puis prendre une décision sur la marche à suivre.

Suite à cet ordre, Deshmukh a démissionné pour des raisons morales. Param Bir Singh l’a accusé d’avoir ordonné à ses officiers de collecter 100 crores de roupies par mois dans 1750 restaurants et bars opérant à Mumbai en tant que pot-de-vin. Dans une lettre adressée au ministre en chef Uddhav Thackeray, l’ancien haut flic a déclaré que Deshmukh avait appelé Sachin Vaze et lui avait demandé de l’aider à collecter 100 crore de roupies par mois.

«Vers la mi-février et par la suite, l’honorable ministre de l’Intérieur avait appelé Shri Vaze à sa résidence officielle… Le ministre de l’Intérieur a exprimé à Shri Vaze qu’il avait pour objectif d’accumuler des roupies. 100 crores par mois. Pour atteindre cet objectif, l’honorable ministre de l’Intérieur a déclaré à Shri Vaze qu’il y avait environ 1750 bars, restaurants et autres établissements à Mumbai et qu’il y avait une somme de Rs. 2-3 lakhs chacun a été collecté auprès de chacun d’eux, une collecte mensuelle de Rs. 40 à 50 crores étaient réalisables. Le ministre de l’Intérieur a ajouté que le reste de la collection pourrait être fabriqué à partir d’autres sources », a déclaré Param Bir Singh dans sa lettre au CM.

