Le gouvernement du Maharashtra fournira une date en temps réel sur l’approvisionnement en oxygène et les médicaments covid-19

Les données fournies sur le tableau de bord devraient être actualisées/mises à jour toutes les trois heures pour commencer et seront éventuellement suivies des données en temps réel.

Le gouvernement du Maharashtra propose un tableau de bord intégré complet qui fournira des informations en temps réel sur l’approvisionnement en oxygène ainsi que sur les médicaments nécessaires aux patients souffrant d’une infection à Covid-19. La même chose a été présentée devant la Haute Cour de l’État et celle-ci sera désormais opérationnelle. Le public aura un accès complet au portail après deux semaines, selon un rapport de The IE. Il est à noter que le tableau de bord aura un accès séparé pour les détails des zones gérées par la BMC et la Pune Municipal Corporation, a précisé l’État.

Selon le rapport, environ 3 000 hôpitaux ont été connectés au tableau de bord. Bien entendu, tous les tableaux de bord existants de l'État seront supprimés et le gouvernement de l'État les fusionnera en un seul. Citant l'avocat général Ashutosh Kumbhakoni, le rapport indique que le gouvernement est également en pourparlers avec le BMC et le PMC pour fusionner leurs tableaux de bord dans le tableau de bord nouvellement formé.

Cette décision est intervenue au milieu des PIL déposés auprès de HC concernant la gestion de Covid-19. Pendant ce temps, un banc de la division du HC de l’État a tenu une audience concernant un PIL qui alléguait que la gestion du traitement de Covid-19 dans le Maharashtra était inappropriée. Le PIL a demandé des informations sur la pénurie de médicaments et a exhorté à la surveillance du marché noir et des profits qui auraient eu lieu lors de l’achat et de la distribution de médicaments utilisés dans le traitement de l’infection à Covid-19.

Le banc devrait également entendre une demande d’intervention soumise par l’acteur Sonu Sood dans un PIL qui allègue également une mauvaise gestion de Covid. Mercredi prochain, le HC entendra ces PIL déposées.

