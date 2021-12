Le gouvernement du Maharashtra suspend l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh

Le ministre des Affaires des minorités du Maharashtra et le haut dirigeant du PCN Nawab Malik avaient allégué que Param Bir Singh et Sachin Waze avaient planifié une fausse rencontre pour cacher leur implication dans l’affaire de l’alerte à la bombe à Antilia.

Le gouvernement du Maharashtra a ordonné aujourd’hui la suspension de l’ancien commissaire de police de Mumbai, Parambir Singh. Les ordres de suspension ont été envoyés au DGP du Maharashtra pour les signifier à Singh et à un autre officier du DCP. Le dossier a été effacé par le ministre en chef Uddhav Thackeray après avoir repris ses fonctions aujourd’hui après une hospitalisation de trois semaines.

Le gouvernement du Maharashtra a déclaré que pendant la période de suspension, Singh recevrait une indemnité de subsistance, une indemnité de cherté et d’autres indemnités admissibles en vertu de la règle 4 de All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969, sur production d’un certificat attestant qu’il n’est engagé dans aucun autre emploi. Il a ajouté que le siège de Singh sera le bureau du directeur général de la police, État du Maharashtra, Mumbai et qu’il ne quittera pas ledit siège sans obtenir l’autorisation du siège.

Parambir Singh a plongé dans la controverse après avoir porté des allégations de corruption contre l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra et chef du PCN Anil Deshmukh. L’ancien flic de haut niveau fait face à un certain nombre de FIR dans différents cas.

Tout a commencé après la découverte d’un véhicule chargé d’explosifs devant la résidence « Antilia » de l’industriel Mukesh Ambani à Mumbai. Ensuite, l’inspecteur de police adjoint Sachin Vaze a été arrêté dans cette affaire. Vaze et Singh avaient allégué que l’Anil Deshmukh avait demandé de faire une collecte de 100 crores de roupies dans les bars et restaurants de la ville.

Selon un rapport d’Indian Express, le DGP Sanjay Pandey avait envoyé une proposition de suspension de tous les agents impliqués dans l’affaire et contre lesquels des FIR ont été déposés. Mais la proposition a été renvoyée par le secrétaire en chef supplémentaire (Home) Manukumar Shrivastava qui a demandé que des rôles spécifiques soient définis. Après le travail sur le dossier, une proposition de suspension de Singh et d’un DCP a été présentée et a ensuite été approuvée par le ministre de l’Intérieur Dilip Walse Patil.

Hier, la Haute Cour de Bombay avait annulé une ordonnance de proclamation émise contre Vinay Singh, un coaccusé dans une affaire d’extorsion enregistrée contre l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh.

Récemment, le ministre des Affaires des minorités du Maharashtra et le haut dirigeant du PCN Nawab Malik ont ​​allégué que Param Bir Singh et Sachin Waze avaient planifié une fausse rencontre pour cacher leur implication dans l’affaire de l’alerte à la bombe à Antilia.

