Le gouvernement du Malawi veut Mike Tyson comme ambassadeur officiel du cannabis

*Le gouvernement du Malawi veut un ancien boxeur champion des poids lourds Mike Tyson en tant qu’ambassadeur officiel du cannabis du pays.

Le ministre de l’Agriculture du Malawi Lobin bas a invité Tyson à devenir le visage de l’industrie du cannabis en pleine croissance dans le pays dans le but d’attirer les investisseurs et le tourisme, selon CNN. L’invitation a été repoussée par le Center for Public Accountability (CPA) du Malawi, qui affirme que le gouvernement ignore les antécédents criminels de Tyson, en particulier sa condamnation pour viol en 1992, pour laquelle il a purgé six ans de prison.

« Oui, il a payé sa dette pendant trois ans, il était en prison, mais nous disons qu’être le visage d’une nation est quelque chose au-delà de la réforme », a déclaré Kondwani Munthali, directeur par intérim du CPA. « Nous voudrions un personnage moins controversé que Tyson. »

Gracian Lungu, un porte-parole du ministère de l’Agriculture du Malawi, a rejeté les critiques, déclarant à CNN : « Le Malawi, en tant que nation, pense que M. Tyson est une personne droite et réformée puisqu’il a été libéré sur parole ».

Lungu a ajouté : « L’appel moral de certains à continuer de maintenir M. Tyson contre un mur d’incapacité morale ne tient pas la route. »

« Il s’agit d’affaires, (et) d’affaires économiques du cannabis », a déclaré le ministre du Genre du Malawi, Patricia Kaliati, a déclaré à CNN. « Nous recherchons des personnalités, des décideurs qui peuvent dire une chose qui peut être reconnue internationalement. »

Le mois dernier, Tyson a lancé la marque de cannabis basée aux États-Unis « Tyson 2.0 ».

« Le cannabis m’a changé pour le bien à la fois mentalement et physiquement, et je veux partager ce cadeau avec d’autres qui recherchent également un soulagement », a déclaré Tyson. « Ma vision pour Tyson 2.0 est de mettre des produits à base de cannabis de haute qualité à la disposition des consommateurs à différents prix. »

Comme l’a rapporté Business Insider, en plus de vendre des produits de cannabis Tyson via son réseau de dispensaires, Columbia Care les vendra également en gros à d’autres détaillants.

Jesse Channon, directeur de la croissance de Columbia Care, a déclaré qu’il était reconnaissant de s’associer à Tyson, car « le parrainage de célébrités est l’un des moyens les plus efficaces de créer une reconnaissance immédiate du produit et de la marque ».

Channon a déclaré : « C’est un honneur de faire partie de l’un des plus grands partenariats de culture et de distribution de l’industrie, et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe Tyson 2.0 pour mettre ces produits et la passion qui les sous-tendent sur les marchés. à travers le pays. »

Columbia Care est le principal partenaire de culture et de fabrication sur les marchés américains où Tyson 2.0 opère, selon le rapport.