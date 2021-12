Le gouvernement du Myanmar a adopté le Tether comme monnaie officielle | Invezz

Il y a quelques mois, El Salvador a adopté Bitcoin comme monnaie légale, lançant une tendance qui pourrait éventuellement voir de nombreux autres pays emboîter le pas. Les premiers seront probablement ceux qui luttent financièrement. Le mouvement pour adopter la crypto a déjà commencé, et le gouvernement du Myanmar a franchi la prochaine étape en déclarant Tether (USDT) comme sa monnaie officielle pour un « usage domestique ».

En vérité, la situation est un peu plus compliquée que cela. La situation politique dans le pays a conduit à la création d’un gouvernement parallèle appelé Gouvernement d’unité nationale du Myanmar. Il est composé des membres du cabinet exécutif de l’ancien président du pays, Win Myint, ainsi que de sa conseillère d’Etat, Aung San Suu Kyi.

Que se passe-t-il en Birmanie ?

Après le coup d’État au cours duquel Myint Swe est devenu président par intérim du Myanmar et le général d’armée Min Aung Hlaing est devenu Premier ministre, les politiciens qui composent désormais le gouvernement parallèle ont été renversés. Maintenant, ils prévoient d’adopter l’USDT à la place de l’USD et de profiter de ses avantages tels que la résistance à la censure et le nouveau contrôle gouvernemental.

Cependant, une chose à garder à l’esprit est que le régime actuel a interdit l’utilisation de la crypto en mai 2020. Cela dit, cette décision de passer à Tether est également présentée comme une sorte de provocation politique.

Et, bien que le gouvernement d’unité nationale manque de contrôle territorial ou militaire, il a réussi à gagner un peu d’espace dans la sphère diplomatique mondiale et reçoit la reconnaissance officielle du Parlement européen, qui le considère désormais comme légitime.

En plus de riposter avec Tether, la NGU a également émis quelque chose appelé Spring Revolution Special Treasury Bonds, qui a réussi à lever jusqu’à 9,5 millions de dollars en une seule journée. Maintenant, les bénéfices totaux devraient continuer d’augmenter jusqu’à 1 000 milliards de dollars.

