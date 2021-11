Le gouvernement du Pendjab annonce Rs 2 lakh chacun pour 83 manifestants arrêtés lors d’un rassemblement de tracteurs violents le jour de la République

La décision d’indemniser les personnes arrêtées dans l’affaire de violence au Fort Rouge devrait déclencher une nouvelle bataille politique entre le gouvernement du Pendjab et le Centre.

Le gouvernement du Pendjab a annoncé qu’il apporterait une aide financière à 83 personnes arrêtées par la police de Delhi pour les violences qui ont éclaté dans la capitale nationale lors d’un rassemblement de tracteurs contre les agriculteurs qui manifestaient le jour de la République. Cette décision devrait lancer une nouvelle bataille politique entre le gouvernement du Pendjab et le Centre.

« Réitérant la position de mon gouvernement pour soutenir la #FarmersProtest en cours contre trois lois agricoles noires, nous avons décidé d’indemniser Rs 2 lakh à 83 personnes arrêtées par la police de Delhi pour avoir organisé un rassemblement de tracteurs dans la capitale nationale le 26 janvier 2021 », Le ministre en chef Charanjit Singh Channi a tweeté vendredi.

Le 26 janvier de cette année, un rassemblement de tracteurs d’agriculteurs protestant contre les trois lois agricoles du Centre a été autorisé sur certaines routes de Delhi après des pourparlers entre la police de Delhi et les syndicats d’agriculteurs. Cependant, des violences ont éclaté après que des groupes aient atteint le Fort Rouge et envahi la police. La police a déclaré que les manifestants n’avaient pas suivi l’itinéraire préétabli et avaient brisé les barricades pour entrer à Delhi. Ils pénétrèrent également dans le Fort Rouge et déployèrent les drapeaux de ses remparts.

La capitale nationale a été le théâtre d’incidents sporadiques de violence le jour de la République alors que les manifestants se sont affrontés avec la police et les forces de sécurité. Les images de la journée montraient des policiers et des paramilitaires forcés de se précipiter et de sauter par-dessus un mur de 15 pieds du complexe du Fort Rouge pour échapper à une foule d’attaquants brandissant des lathi.

