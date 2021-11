Le gouvernement du Pendjab annule tous les cas contre les agriculteurs réservés pour protestation et brûlage de chaume, dit « nous serons stricts »

Cette décision intervient alors que Delhi et la région de la capitale nationale sont étouffées sous une brume toxique et toxique qui a été partiellement liée à ces incendies.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a déclaré mercredi que le gouvernement du Pendjab annulerait tous les cas de police contre les agriculteurs qui ont été condamnés pour brûler du chaume et également ceux qui ont été condamnés pour avoir protesté contre les trois lois agricoles du Centre. Il a cependant demandé aux agriculteurs de ne pas brûler le chaume, sinon des mesures strictes seront prises.

« Tous les cas déposés en lien avec les protestations des agriculteurs sont annulés… Nous ne voulons qu’aucun agriculteur ne brûle le chaume, nous serons stricts. Mais les affaires déposées jusqu’à présent en lien avec le brûlage du chaume sont en cours d’annulation. Je leur demande de ne pas brûler le chaume, cela cause de la pollution », a déclaré Channi.

Cette décision intervient alors que Delhi et la région de la capitale nationale sont étouffées sous une brume toxique et toxique qui a été partiellement liée à ces incendies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.