Le gouvernement du Pendjab ouvrira 300 nouveaux centres de traitement assisté par opioïdes pour lutter contre la toxicomanie, vérifiez les détails

Le gouvernement de l’État du Pendjab compte sur l’utilisation de médicaments alternatifs pour lutter contre la menace de la toxicomanie. Le gouvernement fournit des médicaments alternatifs aux toxicomanes pour les sevrer de l’emprise de la drogue, a rapporté l’Indian Express. Le gouvernement dirigé par le ministre en chef Amarinder Singh est également sous le feu de l’opposition qui accuse le gouvernement de faire peu pour enrayer la menace. Le gouvernement a décidé de lancer un méga programme Big Bang de 100 jours pour lutter contre la toxicomanie dans l’État. Lors d’une réunion présidée par le secrétaire principal en chef de CM, Suresh Kumar, il a été décidé qu’un programme Big Bang de 100 jours serait lancé pour donner une impulsion à la campagne antidrogue. Les hauts fonctionnaires du gouvernement de l’État ont également décidé d’étendre la portée des centres de traitement ambulatoire assisté par opioïdes (OOAT) dans l’arrière-pays de l’État.

Que sont les centres de traitement ambulatoire assisté par opioïdes (OOAT) ?

Les centres ont été ouverts par le gouvernement en 2017 en tant que guichet unique pour les toxicomanes. Les centres fournissent une combinaison de buprénorphine et de naloxone comme médicament de désintoxication aux toxicomanes qui se sont inscrits dans les centres. Les toxicomanes qui sont des consommateurs habituels de drogues opioïdes, d’héroïne, d’opium et de coques de pavot entre autres peuvent s’inscrire auprès des centres OOAT. Le parti du Congrès qui a battu le combinat BJP-Akali aux élections législatives avait mentionné une solution à la toxicomanie dans son manifeste électoral et le gouvernement a lancé les centres des mois après avoir prêté serment.

Dans tout l’État, il existe un total de 202 centres OOAT gérés par le gouvernement, en plus des 54 centres gouvernementaux et 224 privés de désintoxication de l’État. Plus de sept lakh toxicomanes sont enregistrés dans ces centres OOAT, a rapporté l’Indian Express. Le psychiatre consultant et conseiller technique du groupe de travail spécial anti-drogue du Pendjab, le Dr Rana Ranbir Singh, a déclaré à l’Indian Express que le dosage du médicament dépend de la gravité de la toxicomanie chez un sujet et que 3 à 4 comprimés par jour sont administrés aux toxicomanes sur une moyenne.

Programme Big Bang de 100 jours

En plus des 202 centres OOAT existants, le gouvernement envisage maintenant d’ouvrir 300 nouveaux centres pour rendre le traitement accessible à la porte des toxicomanes. Harpreet Singh Sidhu, chef de la STF et directeur général supplémentaire de la police, a déclaré à l’Indian Express que l’initiative visait à rendre les médicaments plus proches de la résidence des toxicomanes. Sidhu a également déclaré que les nouveaux centres allègeraient également les 202 centres existants.

Pourquoi le gouvernement place-t-il des espoirs dans les centres OAAT ?

Le Dr Rana a déclaré à l’Indian Express qu’il existe globalement deux approches pour lutter contre la toxicomanie et l’abstinence et l’approche médicamenteuse alternative. Dans l’approche de l’abstinence, les toxicomanes uniquement sur la base de leur volonté s’abstiennent de consommer de la drogue alors que dans l’approche médicamenteuse, les toxicomanes se font aider par des médicaments pour arrêter de se droguer. Le Dr Rana a expliqué que l’approche de l’abstinence aurait pris des années de séjour dans les centres de désintoxication pour sevrer les toxicomanes de la drogue alors que l’approche de la médication alternative s’est avérée meilleure pour trouver une solution durable à la toxicomanie. Rana a également déclaré que dans l’approche de l’abstinence, il existe des risques de rechute après plusieurs mois alors que le médicament s’est avéré plus efficace pour lutter contre la menace.

