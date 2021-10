Le gouvernement du Pendjab utilisera le chaume de riz comme fourrage pour les animaux, vérifiez les détails

Les chercheurs ont soutenu que pour le maintien du poids corporel des animaux et des besoins nutritionnels, la paille de riz seule n’est pas suffisante et elle doit être complétée par des minéraux obligatoires et du fourrage vert.

Le gouvernement de l’État du Pendjab a proposé une solution au problème récurrent du brûlage du chaume qui provoque une grave pollution non seulement dans l’État mais aussi dans ses États voisins. Le gouvernement du Pendjab a évoqué la proposition d’utiliser les restes de la récolte de riz comme fourrage pour le bétail, en particulier le bétail à Gaushalas, a rapporté l’Indian Express.

D’où vient la nouvelle proposition ?

Une proposition de recherche soumise par la Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University (GADVASU), basée à Ludhiana, avait recommandé d’utiliser le chaume laissé après la récolte de paddy comme fourrage pour les animaux. Le rapport a également affirmé qu’environ 30 pour cent de la paille de riz est déjà utilisé comme fourrage dans de nombreux pays du Sud-Est ainsi qu’en Mongolie et en Chine. Le rapport a fait valoir que le chaume a également une valeur nutritionnelle substantielle, notamment des protéines brutes, des protéines brutes digestibles et d’autres nutriments essentiels. Le rapport a souligné le fait que, au niveau national, le pays est confronté à un déficit de fourrage sec et vert et que le chaume de riz pourrait aider à réduire le déficit.

Le chaume de riz peut-il être directement donné aux animaux ?

Selon un expert de l’université, le chaume contient une teneur élevée en silice et en lignine qui réduit ses propriétés digestives. L’expert a également signalé la teneur plus élevée en sélénium dans la paille de paddy et a recommandé de ne pas donner plus de 5 kg par jour de paille de paddy à un animal par jour. Le rapport a en outre suggéré deux méthodes par lesquelles la paille de bétail doit être traitée avant d’être fournie pour le bétail. Les deux méthodes suggérées dans le rapport sont le traitement à l’urée seule et le traitement à l’urée et à la mélasse. L’étude a révélé que le traitement à l’urée du chaume pourrait augmenter la digestibilité de la paille de 40-45 pour cent à 70-75 pour cent. L’étude a également révélé une augmentation substantielle de la quantité de nutriments dans la paille après le traitement à l’urée. Dans l’autre méthode, la paille sera traitée avec de l’urée ainsi que de la mélasse pour en faire une ration d’entretien pour les animaux non producteurs.

Les chercheurs ont soutenu que pour le maintien du poids corporel des animaux et des besoins nutritionnels, la paille de riz seule n’est pas suffisante et elle doit être complétée par des minéraux obligatoires et du fourrage vert.

