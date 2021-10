Le gouvernement du Rajasthan rappelle la loi sur l’enregistrement des mariages au milieu du tollé suscité par la clause sur le mariage des enfants

Cette décision intervient alors que l’opposition BJP s’oppose à une disposition du projet de loi qui autorise l’enregistrement du mariage même si la mariée et le marié n’ont pas atteint l’âge légal pour se marier.

Face aux critiques de l’opposition, le gouvernement du Rajasthan a décidé de rappeler le projet de loi récemment adopté sur l’enregistrement des mariages pour le rappeler, le ministre en chef Ashok Gehlot annonçant que la loi serait révisée, craignant qu’elle ne favorise les mariages d’enfants.

« Il y a eu une controverse dans le pays selon laquelle cette loi encouragera le mariage des enfants. Nous avons décidé qu’il ne s’agissait pas de notre prestige. Nous demanderons au gouverneur de nous rendre le projet de loi que nous avons adopté », a déclaré Gehlot lors d’un programme à l’occasion de la Journée internationale des filles.

Gehlot a déclaré que le gouvernement de l’État exhorterait le gouverneur à renvoyer le projet de loi pour des consultations juridiques. « Après consultation juridique des avocats, il sera examiné s’il faut faire avancer le projet de loi ou non », a-t-il déclaré.

Gehlot a déclaré que le gouvernement était résolu à ce que les mariages d’enfants ne se produisent à aucun prix au Rajasthan. « Je tiens à vous assurer que je ne ferai aucun compromis là-dessus. Nous le ferons réexaminer et si nous le jugeons nécessaire, nous le ferons avancer, sinon nous ne le ferons pas. Nous n’avons aucun problème », a déclaré le ministre en chef.

अनिवार्य पंजीयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की भावना के अनुरूप ही राजस्थान विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण (संशोधन) विधेयक,2021 लाया गया है।परंतु बाल विवाह को लेकर जो गलत बन है,तो हम बिल को माननीय राज्यपाल महोदय अनुरोध करेंगे कि इसे सरकार को पुनः लौटा दें – Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) 11 octobre 2021

Cette décision intervient alors que le BJP de l’opposition et les militants des droits de l’homme s’opposent à une disposition du « projet de loi 2021 sur l’enregistrement obligatoire du mariage (amendement) du Rajasthan » qui autorisait l’enregistrement du mariage même si la mariée et le marié n’avaient pas atteint l’âge légal pour se marier.

Gehlot a déclaré que la Cour suprême avait rendu nécessaire l’enregistrement de chaque mariage après lequel le projet de loi avait été présenté et adopté. Il a déclaré que l’avis juridique avait été pris plus tôt et que le gouvernement irait plus loin également afin que les mariages d’enfants ne se produisent jamais au Rajasthan.

« La Cour suprême a déclaré que le mariage devrait être enregistré, qu’il s’agisse de n’importe qui. Au vu de cela, un projet de loi a été adopté à l’assemblée, mais une controverse a éclaté sur le fait que cette loi encouragera le mariage des enfants », a-t-il déclaré.

Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée législative du Rajasthan le 17 septembre au milieu des objections des députés de l’opposition du BJP qui ont quitté l’Assemblée. Le ministre des Affaires parlementaires de l’État, Shanti Dhariwal, a déclaré à l’Assemblée que la législation proposée autorise l’enregistrement des mariages mais ne précise nulle part que ces mariages finiront par devenir valides.

S’il s’agit bien d’un mariage d’enfants, le percepteur du quartier particulier et les agents concernés pourront prendre les mesures nécessaires à l’encontre des familles, avait souligné le ministre.

L’énoncé et l’objectif du projet de loi d’amendement stipulent que si le couple n’a pas atteint l’âge légal du mariage, les parents ou tuteurs seront chargés de soumettre un mémorandum dans un délai prescrit. Dhariwal a déclaré que même le couple peut faire enregistrer son mariage, à condition d’informer sa famille dans les 30 jours.

