Le gouvernement du Salvador achète 21 bitcoins supplémentaires pour une magie numérique

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a comme toujours fait l’annonce de l’achat via Twitter.

***

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé sur Twitter un nouvel achat de Bitcoin. Et il allègue une raison très ésotérique : la coïncidence du nombre 21 dans le jour, l’année et le siècle. C’est pourquoi son achat était pour exactement 21 bitcoins à un prix d’environ 1 million de dollars US, maintenant que la crypto avoisine les 50 000 $ US.

Voici son tweet :

Et aujourd’hui est le dernier jour 21 de l’an 21 du XXIe siècle

Et aujourd’hui c’est le dernier 21ème jour de l’an 21 du 21ème siècle ???? https://t.co/9BitXCyDVs – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 22 décembre 2021

Et après cela, à 21h00, le Salvador a acheté le 21 BTC :

Et nous achetons 21 bitcoins pour l’occasion.

Et on achète 21 #bitcoin pour l’occasion ???? https://t.co/xKo80nhYOn – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 22 décembre 2021

De même, le président a partagé son processus d’achat :

Vous devriez acheter #BTC en 4 minutes. https://t.co/I4O9gPEq3G – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 22 décembre 2021

J’ai le reçu. https://t.co/WONLH85KIy pic.twitter.com/BDq076JNKa – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 22 décembre 2021

Il a ajouté :

Je garde l’achat jusqu’à 21:21:21.

Je retiens l’achat jusqu’à 21:21:21. https://t.co/uhjwowv5cu – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 22 décembre 2021

Du shopping et encore du shopping

Le 27 novembre, Bukele a fait une annonce concernant l’achat de 100 BTC au prix de 5,4 millions de dollars américains.

Il y a déjà plusieurs achats qu’El Salvador a effectués dans les baisses de prix de la principale crypto-monnaie. Le 28 octobre, il a acheté 420 BTC, au prix unitaire de 58 000 $. Jusqu’à ce moment-là, il s’élevait à 1 120 BTC, donc avec l’achat de maintenant et celui de novembre, il a 1 241 BTC.

Il convient de noter que, même si beaucoup reconnaissent qu’El Salvador a été un pionnier dans l’introduction du Bitcoin, il y a eu de nombreuses protestations de la population en même temps, notamment en raison du dysfonctionnement du portefeuille Chivo. Dans les commentaires que font les Salvadoriens sur Twitter au président, ils disent des choses comme : « Et le portefeuille Chivo m’a fait perdre de l’argent, mon cher président Bukele, je vous soutiens mais je n’ai pas du tout aimé cette mauvaise expérience avec le portefeuille Chivo. cela m’a coûté beaucoup d’argent dont ma famille a besoin » ; « Le portefeuille Chivo ne permet pas aux gens de convertir cela aussi, les gens ont besoin d’une solution à cet échec… le portefeuille chivo ne fonctionne pas pour le moment… ». Comme elles sont nombreuses, la plupart des réponses sont en fait des plaintes de portefeuille.

El Salvador, en revanche, reste concentré sur son projet de support Bitcoin. En 2022, le pays émettra une obligation adossée à 1 milliard de dollars en Bitcoin en partenariat avec Blockstream. Les critiques ont lié cette décision à l’incapacité du gouvernement à obtenir un prêt de 1,3 milliard de dollars du Fonds monétaire international (FMI), qui s’est montré totalement sceptique quant à l’adoption du BTC au Salvador.

Sources : Twitter, Utoday, archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash