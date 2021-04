Le gouvernement du SNP a dépensé 4,7 millions de livres sterling pour chauffer des documents à travers l’Écosse dans des voitures privées | Politique | Nouvelles

Et le chiffre réel est susceptible d’être encore plus élevé, étant donné que le total n’inclut pas les voyages de la Première ministre elle-même ou d’autres hauts responsables. Les voitures du gouvernement sont destinées au transport des fonctionnaires et des ministres à travers l’Écosse.

Cependant, une demande d’accès à l’information a montré qu’ils avaient été utilisés à au moins 209 reprises uniquement pour le transport de documents officiels en 2020.

Le gouvernement écossais a refusé de divulguer les voyages utilisés pour Mme Sturgeon ou le lord avocat et solliciteur général d’Écosse.

Les documents ne révélaient pas les coûts de chaque voyage individuel.

Cependant, ils ont montré que le coût global du Government Car Service (GCS) l’année dernière était de 903 002 £.

Au cours des quatre dernières années, les contribuables ont déboursé 4 748 509 £.

La dépense a été critiquée comme “épouvantable” par les opposants.

En réponse, Ian Murray, le secrétaire d’État fantôme du Labour pour l’Écosse, a déclaré: «Le SNP a dépensé près d’un million de livres sterling pour transporter des documents alors que le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté a grimpé en flèche et que les services locaux sont en train d’être sauvagement. besoin de connaître leurs priorités.

«Ce n’est pas seulement un gaspillage épouvantable de l’argent des contribuables, mais payer pour les documents à transporter tourne en dérision les promesses climatiques du SNP.

“Nous avons besoin d’une transparence totale sur ce qu’étaient exactement ces voyages, pourquoi ils étaient nécessaires et qui a permis que tant d’argent y soit dépensé.”

La porte-parole des conservateurs écossais pour l’environnement, Liz Smith, a déclaré: «Le gouvernement SNP parle d’un bon jeu en ce qui concerne la réduction de sa propre empreinte carbone, mais ces chiffres vont à l’encontre de cela.

“Le contribuable sera étonné que ce service de voiture ait coûté 4,7 millions de livres sterling au cours des quatre dernières années.”

Le gouvernement écossais n’a pas dit combien de fois le GCS a été utilisé pour transporter des documents avant 2020, les enregistrements étant systématiquement détruits.

L’Écosse se rendra aux urnes jeudi pour des élections dont Mme Sturgeon espère lui apporter la majorité globale de Holyrood dont elle aspire.

Cependant, un sondage publié hier par Savanta ComRes a indiqué que le soutien à l’indépendance était tombé à seulement 42%, avec 49% contre et 8% indécis.

Supprimer les indécis de l’équation donnerait un résultat étonnamment similaire à celui de 2014, lorsque No a triomphé de 55,3% à 44,7%.

En termes d’élection, le soutien du SNP a légèrement chuté à 45 pour cent, les travaillistes et les conservateurs à 23 pour cent chacun.

Savana ComRes a suggéré qu’un tel résultat laisserait le SNP juste timide d’une majorité globale.

Express.co.uk a contacté le SNP pour de plus amples commentaires.