Le gouvernement du Tamil Nadu déplace SC contre HC interdisant les jeux de paris en ligne

Le gouvernement du Tamil Nadu a déplacé mardi la Cour suprême contre l’ordonnance de la Haute Cour de Madras qui a annulé la loi de 2021 sur les jeux et la police du Tamil Nadu (amendement) qui interdisait de jouer à des jeux tels que le rami et le poker sur le cyberespace avec des enjeux. Cependant, le HC avait déclaré que rien n’empêchait l’Etat de promulguer une nouvelle loi pour réglementer ces jeux.

Cherchant à rétablir l’interdiction, le gouvernement de l’État dans son appel a déclaré au SC que le HC avait commis une erreur en déclarant que le gouvernement de l’État n’avait pas la compétence législative pour adopter la loi d’amendement de 2021. « Le HC a perdu de vue le fait que la loi d’amendement contestée, en substance, constitue une législation sur le sujet des » paris « , qui est un domaine distinct ouvert à la législation de l’État en vertu de la Constitution », a-t-il déclaré.

Affirmant que les adolescents et les adultes perdaient la totalité de leurs gains et économies dans ces jeux de paris en ligne, le gouvernement du Tamil Nadu a déclaré que bien que le rami puisse être un jeu d’adresse, le jeu utilisant des mises deviendra un jeu.

Selon la pétition, la loi d’amendement contestée est également tout à fait conforme à la partie III de notre Constitution. Quant au respect de l’article 14, la loi modificative de 2021 est raisonnable car elle « établit une classification claire entre les jeux en ligne joués pour des enjeux financiers ou autres et d’autres jeux » et la classification a un « lien rationnel avec l’objet déclaré de la Loi contestée visant à lutter contre la dépendance ruineuse aux activités de jeu, qui a entraîné de nombreux suicides et d’autres préjudices économiques et sociaux.

La loi contestée ne peut pas non plus être décrite comme manifestement arbitraire, car sa promulgation a été guidée et soutenue par un ensemble de données et d’expériences administratives décrivant les effets néfastes de la dépendance au jeu dans la société », a déclaré le gouvernement de l’État.

Qualifiant le jeu d’entreprise légitime, le HC avait déclaré le 3 août inconstitutionnel la partie II de la loi de 2021 sur les jeux et la police (amendement) de TN, qui interdisait les paris ou les paris dans le cyberespace ainsi que les jeux d’adresse s’ils étaient joués pour un pari, pari, argent ou autres mises.

En imposant une interdiction complète de grande envergure, le critère le moins intrusif a été violé et l’interdiction était ainsi enfreinte à l’article 19, paragraphe 1, point g), de la Constitution qui permet aux personnes d’exercer n’importe quelle profession ou d’exercer n’importe quelle occupation, le commerce ou les affaires, a déclaré le HC. Elle a également ajouté que la législation imposant une interdiction de grande envergure doit être considérée comme excessive et disproportionnée au but recherché.

