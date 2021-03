Le gouvernement du Tamil Nadu n’imposera pas de verrouillage soudainement, pour utiliser un logiciel pour identifier les hotspots

Le Tamil Nadu va intensifier la recherche des contacts et la désignation des hotspots (image représentative, PTI)

Le gouvernement du Tamil Nadu n’annoncera pas soudainement un autre verrouillage dans l’État qui pourrait créer une panique inutile parmi les gens du commun, a déclaré le secrétaire du Département de la santé et du bien-être familial de l’État, J Radhakrishnan.

Parlant à l’Indian Express, il a informé qu’il y avait un écart entre les travailleurs dans la gestion des situations, mais le gouvernement prend des mesures comme une surveillance efficace pour freiner la propagation.

Parlant des mesures en détail, Radhakrishnan a déclaré que le logiciel ITHAS développé par l’IIT sera déployé pour identifier les points chauds potentiels. Les fonctionnaires mettent en œuvre la politique de test, de suivi et de traitement de manière rationnelle et pour accélérer la recherche des contrats, les fonctionnaires testent au moins 30 contacts d’une personne dont le test est positif. Il a récemment inspecté l’attribution de 300 lits Covid supplémentaires à l’hôpital gouvernemental Rajiv Gandhi.

Les SOP comme le port de masques dans les lieux publics, les congrégations religieuses sont strictement suivies, a déclaré Radhakrishnan. Cinq districts du Tamil Nadu ont un taux de positivité supérieur à 3% tandis que neuf ont un taux de positivité supérieur à 2%, informés en demandant aux gens de travailler à domicile si cela est possible et de se conformer au comportement approprié de Covid.

Le Tamil Nadu a enregistré 2279 cas positifs lundi. Le décompte de l’État s’élève à 8,81,752. 14 décès sont survenus en raison de l’infection, dont 12 ont succombé à des comorbidités lundi. Chennai est la plus touchée de l’État avec 815 nouveaux cas

