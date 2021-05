Le gouvernement du Tamil Nadu supportera les frais de traitement Covid du public dans les hôpitaux privés

Le communiqué indique que les femmes peuvent désormais voyager gratuitement dans tous les bus urbains à tarif ordinaire exploités par la société de transport publique à partir de samedi et que le gouvernement a alloué une somme de Rs 1 200 crore à cette fin. (Image représentative)

Muthuvel Karunanidhi Stalin, qui a prêté serment en tant que ministre en chef du Tamil Nadu vendredi, a annoncé que le traitement Covid dans les hôpitaux privés était couvert par un régime d’assurance gouvernemental pour apporter une aide aux personnes plus Rs 2,000 comme secours à temps Covid, une réduction de 3 Rs dans le lait d’Aavin. le prix et la gratuité des déplacements des femmes dans les bus publics, entre autres mesures de protection sociale.

Émettant sa première série d’ordres après avoir pris la relève en tant que CM, Staline, qui est également le président de Dravida Munnetra Kazhakam (DMK), le principal parti d’opposition au cours des dix dernières années, a annoncé la constitution d’un département dirigé par un officier de l’IAS pour mettre en œuvre le “ chef Ministre dans le programme de votre circonscription, pour remplir une autre assurance de résoudre les problèmes des gens dans les 100 jours suivant la prise de fonction, sur les pétitions reçues par lui.

Lors de la campagne pré-électorale, la DMK avait promis 4 000 roupies aux détenteurs de cartes de rationnement de riz pour aider les personnes touchées par la pandémie et les aider à gagner leur vie.

«Pour mettre en œuvre cette promesse, le ministre en chef a signé l’ordre de fournir le premier versement de 2 000 roupies en mai lui-même entraînant une dépense de 4 153,69 crores de roupies, couvrant 2,07 crores détenteurs de cartes de rationnement», indique un communiqué officiel du gouvernement du Tamil Nadu.

Staline, fils de feu le patriarche DMK Karunanidhi, a également signé une autre commande, réduisant le prix du lait fourni par la société d’État Aavin de 3 roupies à compter du 16 mai.

Le communiqué indique que les femmes peuvent désormais voyager gratuitement dans tous les bus urbains à tarif ordinaire exploités par la société de transport publique à partir de samedi et que le gouvernement a alloué une somme de Rs 1 200 crore à cette fin.

Effectuant un changement de régime, le gouverneur de l’État Banwarilal Purohit a prêté serment d’office et de secret à Staline, 68 ans, qui entame son premier passage en tant que CM, lors d’une simple cérémonie au Raj Bhavan. Au total, 33 ministres ont également prêté serment à la suite de Staline, dont 15 ministres pour la première fois. Tous les 34, y compris Staline, ont prêté serment selon leur conscience et en tamoul, conformément à la tradition vieille de plusieurs décennies de la DMK.

Le foyer et d’autres portefeuilles comprenant le public, l’administration générale, tous les services indiens, les agents fiscaux de district, la mise en œuvre de programmes spéciaux et le bien-être des personnes handicapées sont avec Staline. Palanivel Thiagarajan, ancien banquier d’investissement, est le ministre des Finances de l’État.

Le vétéran KKSSR Ramachandran est le ministre du revenu et de la gestion des catastrophes. Leader du parti local et ancien maire de Chennai, Ma Subramanian est ministre de la Santé et du Bien-être de la famille. K Ponmudi est ministre de l’enseignement supérieur, Thangam Thnnaarasu, ministre des industries et PK Sekarbabu est ministre du Département des dotations religieuses et caritatives hindoues.

V Senthil Balaji, qui était ministre des Transports entre 2011 et 2015 sous le précédent gouvernement AIADMK, dirigé par J Jayalalithaa, et qui a rejoint le DMK en 2018, est ministre de l’électricité. MRK Panneerselvam est le ministre de l’agriculture et du bien-être des agriculteurs tandis qu’EV Velu obtient le portefeuille des travaux publics.

Le cabinet compte deux femmes ministres, P Geetha Jeevan, une ancienne ministre, qui a reçu la protection sociale et l’autonomisation des femmes et N Kayalvizhi Selvaraj qui a été désignée comme ministre de la protection sociale d’Adi Dravidar.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.