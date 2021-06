Le gouvernement du Texas annonce un « acompte » de 250 millions de dollars sur le mur frontalier financé par l’État ⋆ .

in

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a annoncé mercredi un “acompte” de 250 millions de dollars sur le mur frontalier avec le Mexique, financé par l’État.

Le département de la justice pénale du Texas a lancé un transfert de 250 millions de dollars vers le fonds des catastrophes du gouverneur pour payer la réponse de l’État à la crise frontalière, selon le bureau d’Abbott. Les fonds seront utilisés comme acompte pour embaucher un gestionnaire de programme et des entrepreneurs pour commencer la construction du mur frontalier.

“L’administration Biden a abandonné ses responsabilités pour sécuriser la frontière et les Texans en souffrent”, a déclaré Abbott dans un communiqué. “Les problèmes le long de la frontière ne font qu’empirer en raison de l’inaction du président Biden.”

« Des biens sont détruits, des drogues mortelles et des armes illégales sont introduites en contrebande dans les communautés de tout l’État, les forces de l’ordre doivent réorienter leurs ressources et les juges et les maires des comtés font face à des dépenses vertigineuses », a ajouté Abbott.

Le futur chef de projet sera chargé d’identifier les terres publiques et privées que les gouvernements locaux ou les propriétaires fonciers peuvent se porter volontaires pour la construction de murs, selon le bureau d’Abbott.

Abbott a demandé au président Joe Biden de restituer les terres saisies par le gouvernement fédéral pour la construction de murs, dans une lettre signée mercredi. Les représentants de l’État négocieront avec ces propriétaires fonciers une utilisation potentielle pour la construction après son retour.

“Le Texas fait plus que n’importe quel État pour protéger la frontière, mais il est clair qu’il en faut plus”, a déclaré Abbott dans un communiqué. «En l’absence de l’administration Biden, le Texas se mobilise pour faire le travail en construisant le mur frontalier. Grâce à cet effort global de sécurité publique, nous sécuriserons la frontière, ralentirons l’afflux d’immigrants illégaux et rétablirons l’ordre dans nos communautés frontalières.

Le budget de l’État du Texas a alloué un montant record de 1,1 milliard de dollars à la sécurité des frontières, selon Abbott. Abbott a noté une page de dons gérée par la Division de gestion des urgences du Texas où n’importe qui peut contribuer au financement du mur frontalier.

