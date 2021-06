Le gouvernement durcit: Twitter reçoit un dernier avis pour se conformer aux nouvelles règles

Même avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles informatiques, le gouvernement et Twitter étaient en désaccord sur le fait que ce dernier ne se conformait pas à l’instruction de supprimer l’étiquette « média manipulé » de certains tweets de dirigeants du BJP sur une prétendue boîte à outils du Congrès utilisée pour cibler le Centre sur sa gestion du Covid-19.

En durcissant sa position, le gouvernement a publié samedi un dernier avis au site de microblogging Twitter, lui donnant une dernière chance de se conformer aux nouvelles règles des technologies de l’information, avertissant des “conséquences imprévues” qui pourraient conduire l’entreprise à perdre l’exonération de responsabilité en tant qu’intermédiaire , et les mesures prises à son encontre en vertu de la règle 7 des nouvelles règles.

Le gouvernement a déclaré que bien que les nouvelles règles soient entrées en vigueur à partir du 26 mai, “en guise de geste de bonne volonté, Twitter Inc est par la présente mis en demeure de se conformer immédiatement aux règles, à défaut de quoi l’exemption de responsabilité disponible en vertu de l’article 79 de la loi sur l’informatique , 2000, sera retiré et Twitter sera responsable des conséquences conformément à la loi sur l’informatique et aux autres lois pénales de l’Inde ».

Dans la lettre adressée à l’avocat général adjoint de Twitter, Jim Baker, le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (Meity) a également déclaré : « Il ressort clairement des réponses que jusqu’à présent, Twitter n’a pas communiqué les détails du responsable de la conformité comme demandé dans le cadre de la Des règles. En outre, le responsable des griefs résident et la personne de contact nodale que vous désignez n’est pas un employé de Twitter Inc en Inde, comme le prescrivent les Règles. L’adresse du bureau de Twitter Inc que vous avez mentionnée est celle d’un cabinet d’avocats en Inde, ce qui n’est pas non plus conforme aux règles.

Les nouvelles règles pour les entreprises de médias sociaux, qui incluent les intermédiaires, les intermédiaires de médias sociaux et les intermédiaires de médias sociaux importants, sont entrées en vigueur le 26 mai, après quoi Meity a demandé à toutes les entreprises de soumettre leur conformité. Entre autres exigences en vertu des nouvelles règles, les entreprises de médias sociaux, selon la catégorie dont elles relèvent, doivent nommer un responsable de la conformité, un responsable des griefs, une personne de contact nodale, etc. Alors que d’autres entreprises comme Facebook, LinkedIn, Google, WhatsApp, Koo , Sharechat, etc., se sont conformés, Twitter ne l’a pas fait. Twitter a été classé comme un important intermédiaire des médias sociaux.

La lettre de Meity envoyée samedi mentionne qu’elle a écrit deux lettres similaires à Twitter dans le passé – les 26 et 28 mai – pour demander le respect des règles, mais n’a pas reçu de réponse satisfaisante. “Meity est consterné de constater que vos réponses à la lettre du ministère ne traitent pas des éclaircissements demandés par le ministère et n’indiquent pas le plein respect des règles”, indique la lettre.

Le non-respect des règles peut conduire les entreprises de médias sociaux comme Twitter à perdre l’exonération de responsabilité prévue à l’article 79 de la loi sur l’informatique. Les conséquences de la perte d’une telle couverture et du non-respect de toute partie des règles habilite le gouvernement à engager une action pénale contre l’entreprise concernée en vertu de la règle 7. Cette nouvelle règle, qui est une nouvelle insertion, traite du non-respect des règles , et déclare : « Lorsqu’un intermédiaire ne respecte pas ces règles, les dispositions de la sous-section (1) de l’article 79 de la loi ne seront pas applicables à cet intermédiaire et l’intermédiaire sera passible d’une peine en vertu de toute loi pour le temps en vigueur, y compris les dispositions de la loi et du Code pénal indien.

À la suite d’une visite des responsables de la police de Delhi dans ses bureaux pour apparemment signifier un avis concernant une enquête sur cette affaire, Twitter le 27 mai, dans une déclaration, avait fait part de ses inquiétudes quant à la responsabilité pénale de son responsable de la conformité pour le contenu de la plateforme, les exigences en matière surveillance et l’autorité générale de rechercher des informations sur ses utilisateurs. Il a déclaré que cela représente une portée excessive dangereuse qui est incompatible avec les principes démocratiques ouverts. Cependant, le gouvernement a fermement réfuté les allégations de Twitter et l’a accusé de porter atteinte aux lois du pays qui visent à le protéger de toute responsabilité pénale. Le gouvernement avait également accusé Twitter d’essayer de lui dicter les conditions.

