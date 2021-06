Le gouvernement écossais accusé d'”hypocrisie” concernant l’interdiction de voyager à Manchester

in

Nicola Sturgeon a annoncé vendredi que tous les voyages non essentiels à Manchester et Salford seraient interdits à partir de lundi, mais le maire travailliste a déclaré que lui ou son administration n’avaient pas été contactés avant l’annonce.

Le premier ministre a identifié les zones comme des points chauds de Covid-19, malgré des chiffres dans les villes correspondant aux taux de cas dans certaines parties de l’Écosse

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon / PA Wire

“Quiconque voyage ailleurs dans la région du Grand Manchester ou du Lancashire, je lui demanderais de bien réfléchir si votre voyage est vraiment nécessaire, car nous voyons des cas augmenter dans cette région”, a-t-elle déclaré vendredi lors d’un briefing sur les coronavirus.

S’exprimant dimanche sur The Andrew Marr Show, M. Burnham a déclaré: “J’ai été vraiment déçu vendredi que le Premier ministre écossais vient d’annoncer à l’improviste, en ce qui nous concerne, une interdiction de voyager disant que les gens ne pouvaient pas voyager de l’Ecosse à Manchester et Salford et les gens ne pouvaient pas aller dans l’autre sens.

«C’est exactement ce que le SNP accuse toujours le gouvernement de Westminster de faire du mal aux gens.

“Le SNP traite le nord de l’Angleterre avec le même mépris en apportant cela sans aucune consultation avec nous.”

Il a ajouté : « Je pense juste que c’est deux poids deux mesures, c’est de l’hypocrisie.

“Ils nous ont fait exactement ce qu’ils se plaignent toujours que le gouvernement britannique fait à l’Écosse.”

M. Burnham a déclaré qu’il chercherait à ce que ses électeurs qui prévoyaient de voyager au nord de la frontière soient indemnisés financièrement par le gouvernement écossais.

« J’écrirai au Premier ministre aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Je demanderai une compensation pour les personnes qui pourraient perdre des vacances et les entreprises qui pourraient perdre des réservations.

«Pourquoi un couple de Salford qui a subi un double coup et qui est sur le point de partir en vacances à pied en Écosse ne pourrait-il pas y aller?

“C’est complètement disproportionné à mon avis – nous aurions pu trouver un arrangement différent si le Premier ministre avait été en contact avec nous.”

M. Burnham a poursuivi en disant qu’il devrait y avoir “un arrangement” mis en place, ce qui signifierait qu’il devrait y avoir une consultation entre l’Écosse et le nord de l’Angleterre avant qu’une telle interdiction de voyager ne soit mise en place.