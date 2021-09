Le gouvernement écossais approuve le passeport vaccinal pour la plupart des concerts en direct

Le Parlement écossais a voté en faveur de la mise en œuvre des exigences de passeport vaccinal (sans possibilité de fournir un test COVID-19 négatif) pour la plupart des événements musicaux en direct – suscitant les critiques du Music Venue Trust, qui a décrit la politique comme « peu claire, manquant en détail et susceptible de semer la confusion chez le public et les exploitants de salles.

Le gouvernement écossais vient tout juste d’annoncer l’approbation de la mesure du passeport vaccin (par un vote de 68 contre 55 ; plusieurs propositions d’amendements attestent du caractère litigieux du sujet), avec seulement trois semaines avant l’entrée en vigueur de l’exigence le vendredi 1er octobre. . « Des certificats de vaccination contre le coronavirus seront requis pour entrer dans les événements », ont indiqué des responsables gouvernementaux, et une « application de vérification » – appelée « NHS Scotland Covid Check » – qui permet au personnel du site d’effectuer des « contrôles numériques sur le statut de certification des personnes présentes » est définie pour être disponible la semaine prochaine.

De plus, les personnes de moins de 18 ans ainsi que les « adultes non éligibles à la vaccination » seront exemptés de l’obligation de passeport vaccinal, qui s’appliquera aux boîtes de nuit, aux « lieux de divertissement pour adultes », aux « événements en direct en salle non assis » avec plus de 500 participants, « événements en direct en plein air sans place » avec plus de 4 000 participants et « tout événement, de toute nature, auquel participent plus de 10 000 personnes ».

En ce qui concerne les méthodes de présentation de ce «passeport pour les vaccins», le gouvernement écossais a précisé que l’application NHS Scotland Covid Status sera équipée d’un code QR que les participants aux spectacles en direct pourront montrer «pour accéder aux lieux où la certification est requise». Alternativement, « toute personne incapable ou ne souhaitant pas utiliser l’application peut demander un [sic] carnet de vaccination papier, avec des fonctions de sécurité renforcées telles que l’encre thermodynamique pour éviter la falsification.

Comme mentionné initialement, le Music Venue Trust, un défenseur de sept ans des salles de concert populaires, s’est opposé aux considérations logistiques et aux obstacles opérationnels de la politique dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Digital Music News.

« Dans l’état actuel des choses, cette politique du gouvernement écossais revient à tenter d’empêcher certaines personnes d’aller quelque part à un moment donné, sans prouver [sic] des informations adéquates sur quand, où, qui ou comment », a déclaré Mark Dayvd, PDG de Music Venue Trust. “Ce faisant, cela pénalise potentiellement de manière disproportionnée les jeunes, en excluant un sur quatre d’entre eux de l’économie de fin de soirée, et les personnes d’horizons divers, en excluant près de 50% d’entre eux de l’économie de fin de soirée.”

Et après avoir souligné qu’il n’y a “aucun détail fourni sur la façon dont l’exemption devrait être gérée” et qu'”aucun soutien financier n’a été offert pour mettre en œuvre cette politique”, Dayvd a exprimé sa volonté de travailler avec le gouvernement écossais pour modifier la mesure afin de mieux l’adapter au espace de musique en direct, qui a subi des dommages financiers sans précédent en raison des mesures de verrouillage COVID-19.

« Music Venue Trust n’est pas favorable ou opposé à l’imposition d’une certification sanitaire ; ce n’est pas le rôle de l’organisation caritative de chercher à diriger la politique de santé », a-t-il déclaré. «Nous restons déterminés à travailler avec le gouvernement écossais pour assurer la protection de la santé publique grâce à toutes les mesures de contrôle livrables, raisonnables et équitables qui, selon le gouvernement, auront un impact pratique sur le risque de transmission. La politique telle qu’elle se présente échoue à tous ces tests.

« Nous espérons que le gouvernement écossais s’engagera désormais activement avec le secteur pour chercher à résoudre ces défis. Cela doit se produire rapidement afin que la confiance du public dans la politique, en particulier la confiance du public parmi les acteurs réels de l’économie nocturne, soit établie », a-t-il conclu.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup s’opposent à la politique des passeports vaccins, exprimant des critiques sur le calendrier de son déploiement, ses implications logistiques, les événements et les établissements couverts (les transports en commun ainsi que la plupart des restaurants, bars et mariages semblent exemptés, pour exemple), la distinction entre les événements « assis » et « debout », et si l’application de vérification accepte les documents de vaccination des voyageurs internationaux, entre autres détails.