Le gouvernement élabore un projet de politique pour le tourisme rural et invite les suggestions des parties prenantes

Le ministère du Tourisme de l’Union a préparé un projet de feuille de route pour développer le tourisme rural en Inde et a invité les suggestions de diverses parties prenantes, y compris tous les gouvernements des États et les administrations des territoires de l’Union. Le projet de stratégie nationale et de feuille de route pour le développement du tourisme rural en Inde reconnaît l’énorme potentiel que recèle le tourisme rural dans le pays. Poussé par le mantra « vocal for local » du Premier ministre Narendra Modi, le gouvernement espère que la nouvelle feuille de route pourra contribuer de manière significative à sa mission Aatmanirbhar Bharat.

Le projet de stratégie a mis l’accent sur quelques aspects clés du tourisme tels que les politiques modèles et les meilleures pratiques, les technologies et plateformes numériques, le développement de clusters, le soutien marketing, le renforcement des capacités des parties prenantes, la gouvernance et le cadre institutionnel.

Dans une réponse écrite à Lok Sabha lundi, le ministre du Tourisme de l’Union, G. Kishan Reddy, a déclaré, reconnaissant le potentiel du tourisme rural, le ministère avait identifié le circuit rural comme un circuit thématique de développement dans le cadre de son programme Swadesh Darshan. Le programme vise à tirer parti du tourisme en tant que multiplicateur de force pour revitaliser l’économie rurale. Il vise également à fournir aux touristes – nationaux et internationaux – un aperçu des aspects ruraux du pays.

Le ministère a également proposé plusieurs initiatives pour stimuler le tourisme intérieur à la suite des ravages auxquels le secteur a été confronté à la suite de Covid-19. Le ministère organisera des webinaires Dekho Apna Desh à travers lesquels il espère rétablir la confiance des voyageurs suite à Covid-19. Il réalisera également des photographies aériennes des atouts culturels et des villes clés du pays pendant le verrouillage et fera la promotion du tourisme en Inde par le biais de campagnes sur les plateformes numériques.

Le ministère tiendra également des consultations régulières avec les parties prenantes de l’industrie sur la réouverture du secteur et s’occupera également des touristes, des protocoles de sûreté et de sécurité ainsi que des normes de services.

Le secteur du tourisme a été parmi les plus touchés par Covid-19 car les fermetures ont obligé les gens à rester chez eux. Même après la levée des blocages, les inquiétudes concernant la sécurité et l’assainissement continuent d’empêcher les voyageurs de prendre la route.

