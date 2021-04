Le gouvernement éliminera la liste des races de chiens dangereuses

06/04/2021 à 19:46 CEST

Le gouvernement envisage de modifier la loi 50/99 sur les animaux potentiellement dangereux pour évaluer le comportement individuel des animaux de compagnie sans tenir compte de «la race spécifique avec laquelle ils sont nés». et éviter ainsi les préjugés «injustes». La norme établir un mécanisme de validation du comportement pour chaque échantillon.

En outre, le projet de loi prévoit que les chiens qui ont besoin d’une «manipulation particulière»; ils doivent être éduqués avec des techniques d’amélioration du comportement pour cesser d’être dangereux.

Cela a été déclaré par le directeur général des droits des animaux du gouvernement, Sergio García Torres, lors d’une conférence organisée par la Royal Spanish Canine Society dans laquelle il a également expliqué les changements réglementaires que la loi sur le bien-être animal préparée par l’exécutif entraînera, rapporte Europe Press.

Au cours de cette journée, la Royal Canine Society a demandé une nouvelle loi qui universalisera l’identification canine, l’éducation des enfants et des jeunes dans des valeurs qui favorisent le respect et l’empathie animale, la protection et la promotion des races indigènes et la reconnaissance du travail des éleveurs éthiques. .

Torres a détaillé que la loi que le gouvernement prépare et dont le projet est en cours d’information du public, il se concentrera sur l’homogénéisation des 17 réglementations régionales pour établir un cadre général commun, en même temps qu’il inclura un système d’enregistrement de la protection des animaux, dont différents systèmes d’identification feront partie.

Parmi eux, un registre des centres de bien-être animal sera créé, ce qui garantira le professionnalisme du secteur, la collecte des animaux abandonnés ou les organismes de protection des animaux.

De même, un registre national des professionnels du comportement et de l’éducation canins sera mis en place en collaboration avec les ministères du travail et de l’éducation, afin qu’un système de formation soit mis en place afin que les professionnels puissent rejoindre cette activité de manière réglementée et que les clients puissent embaucher des professionnels. « avec garantie ».

Dentro del Sistema de Registros de Protección Animal, también se prevé un Registro Nacional de Animales de Compañía, que coordinará los 17 registros autonómicos, a modo de ‘metaregistro’ al que se pueda acceder en tiempo real a todos los datos de todos los animales del Pays.

Il a également annoncé un Registre national des éleveurs d’entreprises, qui comprendra des professionnels et des amateurs «uniquement enregistrés». peuvent être des éleveurs officiels.

Un autre élément clé de la nouvelle règle sera l’obligation d’identifier les animaux de compagnie avant qu’ils ne puissent être achetés et dans les trois premiers mois de vie afin que la progéniture soit contrôlée.

Dans le même temps, un registre national des disqualifications pour la garde des animaux de compagnie sera lancé, qui comprendra tous les reconnu coupable d’abus, qu’ils ne pourront enregistrer aucun animal à leur nom.

Le projet de loi prévoit également de modifier le code civil afin qu’il reconnaisse que les animaux sont des « êtres sensibles », conformément au traité de Lisbonne, ainsi qu’une autre modification du code pénal pour actualiser à la hausse les sanctions pour les crimes de maltraitance animale, car cela les actuels sont «assez laxistes», avec un maximum de 18 mois de prison.