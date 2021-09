Le gouvernement empruntera 5,03 lakh crore de roupies au cours de la seconde moitié de l’exercice 22 pour financer l’écart de revenus

in

Cependant, certains analystes fixent le montant des revenus supplémentaires à Rs 2 lakh crore en FY22.

Le gouvernement empruntera 5,03 lakh crore de roupies au cours de la seconde moitié de l’exercice en cours pour financer l’écart de revenus nécessaire à la relance de l’économie touchée par la pandémie, a annoncé lundi le ministère des Finances.

Au cours du premier semestre (avril-septembre), le gouvernement a levé 7,02 crore de lakh Rs en émettant des obligations, a indiqué le ministère dans un communiqué.

«Sur les emprunts bruts du marché de Rs 12,05 crore lakh prévus pour l’exercice 2021-22 dans le budget de l’Union, Rs 7,24 lakh crore (60%) devaient être empruntés au premier semestre (S1).

« L’emprunt effectif au premier semestre de l’exercice 2021-22 était de Rs 7,02 lakh crore. Le gouvernement prévoit désormais d’emprunter le solde de 5,03 lakh crore de roupies au deuxième semestre (S2) de l’exercice 2021-22 », a-t-il déclaré.

La projection H2 prend également en compte les exigences de libération du montant du solde aux États en raison de la facilité de prêt adossé au lieu de la compensation de la TPS au cours de l’année, a-t-il déclaré.

Au cours du premier semestre, le Centre a versé 75 000 crores de roupies aux États et aux territoires de l’Union (UT) dans le cadre de la facilité de prêt adossé au lieu d’une compensation de la TPS.

Les Rs 83 000 crore restants sur Rs 1,58 lakh crore doivent être distribués aux États et aux UT au cours de la seconde moitié à partir du 1er octobre.

Le communiqué indique en outre que les emprunts seront répartis sur des titres à 2, 5, 10, 14, 30 et 40 ans et des obligations à taux variable (échéances de 7 à 8 et 13 ans). Cela se fera en 21 semaines par tranches de Rs 24 000 ou 23 000 crore par semaine.

« La part des emprunts sous différentes échéances sera de : 2 ans : 4 % ; 5 ans : 11,9 % ; 10 ans : 28,4 % ; 14 ans : 17,9 % ; 30 ans : 13,9 % ; et 40 ans : 15,1 %.

« Les emprunts dans le cadre d’obligations à taux variable seront de 8,8 %. Le gouvernement émettra une autre obligation à taux variable de 7 à 8 ans, en plus de 13 ans. Les deux seront émis sur une base alternative », a-t-il déclaré.

Selon le budget pour 2021-2022, l’emprunt brut du gouvernement a été estimé à Rs 12,05 lakh crore, tandis que l’emprunt net était fixé à Rs 9,37 lakh crore au cours de l’exercice commençant le 1er avril.

Les emprunts bruts comprennent les remboursements d’emprunts antérieurs. Le remboursement des prêts passés au cours du prochain exercice a été fixé à Rs 2,80 crore lakh.

Le gouvernement lève des fonds sur le marché pour financer son déficit budgétaire au moyen de titres datés et de bons du Trésor.

Le budget a estimé le déficit budgétaire à 6,8 pour cent pour l’exercice en cours, contre 9,5 pour cent du PIB prévu pour l’exercice 21. Cependant, le déficit budgétaire réel pour 2020-2021 a été inférieur à 9,3 % du produit intérieur brut (PIB).

Selon le communiqué, le gouvernement continuera à procéder à des conversions de titres pour lisser les remboursements dans les années à venir.

«Les emprunts hebdomadaires au titre des bons du Trésor au troisième trimestre de l’exercice 2021-22 devraient être de 20 000 crore de Rs avec un emprunt net de (-) Rs 1,04 crore de lakh au cours du trimestre.

«Il y aura émission de Rs 10 000 crore sous 91 DTB (Days Treasury Bills), Rs 3 000 crore sous 182 DTB; Rs 7 000 crore sous 364 DTB au cours du trimestre », a-t-il déclaré.

Pour remédier aux discordances temporaires dans les comptes du gouvernement, a-t-il déclaré, la Reserve Bank of India (RBI) a fixé la limite Ways and Mean Advance (WMA) pour H2 à Rs 50 000 crore.

La RBI, dans un communiqué séparé, a déclaré qu’elle pourrait déclencher une nouvelle introduction en bourse de prêts sur le marché lorsque le gouvernement indien utiliserait 75% de la limite WMA.

La banque centrale conserve la possibilité de réviser la limite à tout moment, en consultation avec le gouvernement, en tenant compte des circonstances du moment, a-t-il ajouté.

Partageant les détails des emprunts au premier semestre, le communiqué du ministère des Finances a déclaré qu’il s’était déroulé sans heurts avec un rendement moyen pondéré de 6,19 % et une échéance moyenne pondérée de 16,69 ans.

Au premier semestre, une bonne demande pour les obligations d’État a été observée de la part de tous les principaux segments d’investisseurs et les rendements sont restés stables, a-t-il déclaré.

Au cours du dernier exercice, le gouvernement avait contracté l’emprunt brut le plus élevé de l’histoire du ministère des Finances.

Par rapport à l’estimation révisée de Rs 12,80 crore lakh, le gouvernement a emprunté Rs 12,60 crore lakh au cours du dernier exercice, car la dernière vente aux enchères de Rs 20 000 crore a été annulée.

En outre, le gouvernement a emprunté Rs 1,10 crore lakh au nom des États pour compenser le déficit de la taxe sur les produits et services (TPS). Au total, l’emprunt du gouvernement était de Rs 13,71 lakh crore, tandis que l’emprunt net était de Rs 11,03 lakh crore.

Commentant le plan d’emprunt H2, l’économiste en chef de l’ICRA, Aditi Nayar, a déclaré que bien que le montant soit conforme au budget, il a absorbé le prêt de compensation de la TPS adossé à fournir aux États.

« L’implication est que le déficit budgétaire du gouvernement sera inférieur d’environ Rs 1 600 milliards au budget, malgré la modeste augmentation des dépenses, une confirmation claire de la reprise des recettes qui est en cours. Cela suggère également que le programme de désinvestissement du GoI est évalué comme étant sur la bonne voie », a-t-elle déclaré.