Le gouvernement encourage les États à augmenter leurs importations de charbon

À l’heure actuelle, les importations de charbon de Thaïlande, d’Australie et d’Afrique du Sud sont jusqu’à trois à quatre fois plus chères que le charbon national.

Reconnaissant tacitement la grave crise à laquelle est confronté le secteur électrique du pays en raison de la pénurie de charbon, le Centre a demandé aux gouvernements des États d’augmenter les importations du combustible clé pour l’énergie thermique, malgré ses prix élevés sur les marchés mondiaux. On ne sait pas à quelle vitesse les importations pourraient être contractées, mais l’utilisation de carburant importé pourrait certainement gonfler le coût de l’électricité pour les discothèques ; si les consommateurs ressentiraient le pincement dépend de la question de savoir si et combien du coût supplémentaire les discoms pourraient être autorisés à répercuter sur différentes catégories de consommateurs. Bien entendu, les consommateurs industriels et commerciaux seront les premiers à subir toute augmentation tarifaire.

À l’heure actuelle, les importations de charbon de Thaïlande, d’Australie et d’Afrique du Sud sont jusqu’à trois à quatre fois plus chères que le charbon national.

Pendant ce temps, les stocks de charbon s’épuisent rapidement dans plusieurs centrales électriques – des stocks pouvant atteindre 140 gigawatts (GW) (67% de la puissance totale à base de charbon) étaient tombés en dessous du seuil «critique» comme dimanche et n’auraient pas amélioré depuis.

Les centrales électriques ont été invitées à « accélérer le processus d’importation de charbon à mélanger (avec du charbon national) pour répondre aux exigences », a déclaré une source officielle. Lors d’une récente réunion entre le secrétaire à l’électricité de l’Union, Alok Kumar, et les sociétés de production (gencos), il a été décidé que les centrales électriques pourraient utiliser jusqu’à 10 % de leurs besoins en combustible via du charbon importé, qui serait mélangé avec du charbon national.

Aux taux internationaux actuels élevés d’environ 12 000 Rs par tonne, même un mélange de 10 % de charbon importé augmenterait les coûts de production d’électricité de 0,50 à 0,75 Rs par unité, ce qui représente 13 à 19 % des coûts d’achat d’électricité moyens payés par l’électricité. sociétés de distribution (discoms). Si le coût n’est pas répercuté sur les consommateurs finaux par des révisions tarifaires adéquates, cela ajoutera à la détresse financière des discothèques. Bien que la directive sur l’importation ait été donnée aux centrales électriques gérées par le Centre, les États et les entités privées, il reste à voir si les centrales électriques gravement sous-équipées des États pourraient se permettre d’acheter du charbon à des taux aussi élevés, ont déclaré des analystes.

Jusqu’à 5,5 gigawatts (GW) des centrales d’État de l’Uttar Pradesh, 5 GW dans l’Andhra Pradesh et 3,4 GW au Bengale occidental reçoivent moins de charbon en raison de leurs impayés envers Coal India (CIL). L’approvisionnement a également été réglementé à 2,7 GW d’usines gérées par l’État au Rajasthan en raison de problèmes de paiement. Les gencos de ces États avaient d’énormes créances sur leurs discoms respectifs, ce qui leur rendait difficile le paiement du charbon.

Le gouvernement a récemment déclaré que le Maharashtra, le Rajasthan, le Tamil Nadu, l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh ont des problèmes hérités des lourdes cotisations des sociétés charbonnières.

Sur les 209 GW de centrales électriques au charbon installées, environ 90 GW importent actuellement du charbon pour la production d’électricité. Environ 72 GW de cette capacité importent du charbon pour le mélanger avec la variante locale, tandis que 18 GW sont conçus pour fonctionner spécifiquement avec du charbon importé. Le gouvernement, en avril 2020, avait demandé aux centrales thermiques de réduire les importations de charbon et de « faire de leur mieux pour remplacer leurs importations par du charbon national ». Avant de telles restrictions, plus de 160 GW importaient du charbon. Les importations de charbon par les centrales électriques en avril-août sont tombées à 15,2 millions de tonnes (MT) en FY22 contre 28,7 MT en FY20.

Une utilisation plus élevée du charbon en juillet-septembre, des centrales électriques ne stockant pas suffisamment avant la mousson et un faible approvisionnement alternatif en charbon ont été cités comme les raisons du niveau actuel des faibles niveaux de stock de combustible, avec une capacité de production de 140 GW ayant des approvisionnements pendant six jours ou moins . L’approvisionnement quotidien en charbon correspond tout juste aux besoins de 1,9 MT par jour. L’offre devrait augmenter à 2 MT par jour à partir du 21 octobre, contribuant à la constitution de stocks, et des températures plus basses devraient également améliorer les stocks.

La situation de faible stock de charbon a entraîné une hausse des prix moyens quotidiens de l’électricité sur les bourses au comptant à des niveaux prohibitifs d’environ 15 £ par unité. Pour contrôler la hausse des prix de l’électricité sur le marché au comptant, le gouvernement a récemment autorisé les centrales électriques à vendre de l’électricité sur les bourses si les discoms avec lesquels elles ont des PPA ne réquisitionnent pas l’électricité de la centrale 24 heures à l’avance.

Les gains provenant de la vente d’électricité à des tarifs plus élevés dans les échanges seront partagés entre la centrale et les discothèques liées sur une base de 50:50. Le ministère de l’Énergie de l’Union a déclaré mardi que certains États vendaient de l’électricité sur les bourses de l’électricité à des prix plus élevés, tout en imposant des délestages aux utilisateurs communs. Sans nommer les États, le ministère a déclaré que « le pouvoir non alloué de ces États sera retiré et attribué à d’autres États nécessiteux ». Conformément aux directives d’allocation de l’électricité, 15 % de l’électricité provenant des centrales électriques appartenant au gouvernement central sont conservées sous « puissance non allouée », qui peut être allouée par le Centre aux États qui en ont besoin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.