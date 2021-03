Le gouvernement engage l’Université de Barcelone pour collecter des données sur les personnes enterrées dans la vallée des morts

Le gouvernement a signé un contrat pour 18 000 euros avec l’Université de Barcelone pour la compilation d’informations sur les personnes qui sont encore enterrées dans la crypte de la Vallée des Déchus dont les proches veulent récupérer leurs restes.

C’est un processus préalable à la future exhumation des corps qu’il est possible de récupérer et qu’il servira à donner une première réponse aux demandes reçues des proches de ceux qui y sont enterrés.

L’objectif est de collecter et de compiler en détail toutes les informations existantes sur chacune des victimes dont une demande d’exhumation a été reçue. L’idée est de faire onglets qui incluent votre profil les informations biographiques, son casier judiciaire ou répressif, s’il existe, le processus technique et administratif de transfert à la Vallée des Déchus et la documentation relative à l’enregistrement de l’entrée dans le monument.

Le secrétaire d’État à la mémoire démocratique livrera ces biographies aux proches, qui prendra la forme d’un dossier personnalisé à l’égard de chacune des victimes, dans le cadre du processus de réparation, comme détaillé par l’exécutif dans une réponse parlementaire à plusieurs députés de Vox, qui ont demandé des comptes pour le contrat de moins de 18000 euros signé à cette fin avec l’Université de Barcelone.

Un expert dans le domaine

Dans sa lettre, Moncloa explique que cette université a été choisie parce que le Dr Queralt Solé, professeur agrégé d’histoire contemporaine, y travaille, qui est « l’une des principales et des plus spécialistes expérimentés en Espagne sur la Vallée des Déchus « .

Le travail de Solé, indique le gouvernement, s’est concentré spécifiquement sur le processus de transfert des corps des victimes de la guerre civile dans leurs cryptes, un sujet dans lequel ses enquêtes sont pionnières, « ce qui le configure comme le chercheur le plus approprié pour mener à bien cette mission, en tenant compte de son haut degré de spécialisation et de sa connaissance de la Vallée des Déchus « .

Solé publié en 2008 Els morts clandestins (Les morts clandestins), la première étude approfondie sur fosses communes de la guerre civile en Catalogne, où une synthèse exhaustive a été faite du processus social, politique et administratif des transferts de corps de victimes de la guerre civile vers la vallée de Cuelgamuros depuis la Catalogne.

De plus, cet historien a fait partie de la équipe de recherche de plusieurs projets du Plan National R + D + i, tous dédiés à l’analyse scientifique du processus d’exhumations des charniers de la guerre civile, dans une perspective interdisciplinaire, transnationale et comparative.

De même, le gouvernement souligne que Solé, « en raison de sa formation historiographique et de sa carrière de chercheur, a une connaissance approfondie des collections documentaires existantes sur ce sujet, ainsi que des outils méthodologiques nécessaires pour gérer avec solvabilité les sources d’archives disponibles ».

Refuse l’incompatibilité

En revanche, le gouvernement a nié que l’anthropologue médico-légal spécialisé dans les exhumations Francisco Etxebarria Gabilondo, engagé comme conseiller au secrétaire d’État à la mémoire démocratique, se soit engagé à incompatibilité, comme Vox l’a souligné dans une autre de ses questions.

Selon l’exécutif, Etxebarria a cessé le 31 juillet 2017 en tant que président de la Société des sciences Aranzadi, ainsi que de l’Institut Aranzadi pour le développement de projets, une société à responsabilité limitée à actionnaire unique (dont la Société des sciences Aranzadi est la seule partenaire). Cette entité s’occupe, entre autres, de exploration des tombes.

Cet institut, souligne Moncloa, a rendu publique la résolution du conseil d’administration concernant ladite révocation, la révocation des pouvoirs et l’inscription au registre du commerce, mais la société ne l’a exécutée qu’en décembre 2020 en raison de « raisons indépendantes de la volonté du conseiller ».