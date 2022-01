Le gouvernement enterre la réforme de la sédition et intègre la fin de la prostitution

01/11/2022

Après l’octroi des grâces aux prisonniers du procés, le Gouvernement Il a pris parmi ses priorités la réforme du Code pénal pour faire face aux crimes de rébellion et de sédition. Il l’a fait en août, lorsqu’il a présenté le Plan annuel de réglementation pour 2021. Il a maintenant approuvé la feuille de route pour cette année, 2022, et cette modification n’apparaît toujours pas. 2023 sera, s’il n’y a pas d’avancée des urnes, le dernier exercice de la législature, marqué par deux appels électoraux clés : les élections régionales et municipales de mai et les élections générales, toujours sans date et que Pedro Sánchez pourrait placer eux au début de 2024. L’Exécutif, par conséquent, renoncer à l’entreprise une réforme qui pourrait être tortueuse et qu’il comprend comme non nécessaire car le geste envers la Catalogne, la grâce des condamnés par la Cour suprême, a déjà été réalisé en juin dernier. Mais ce remodelage est également garé pour un autre point sur lequel la Moncloa s’est engagée en février 2021 : que les crimes liés à la liberté d’expression, tels que ceux liés aux insultes à la Couronne, n’étaient pas punis de prison.

Le Plan annuel de régulation (PAN) 2022, que le Conseil des ministres a approuvé ce mardi, confirme ainsi la décision adoptée l’été dernier. Mais il annonce également une batterie de lois sociales et initiatives liées au plan de relance nourris de fonds européens. Parmi eux figure l’incorporation de l’engagement du PSOE et du président lui-même à promouvoir l’abolition de la prostitution dans cette législature. Une mesure qui pèsera sur la loi anti-traite, même si son cadre juridique devra encore être étudié par les partenaires de la coalition, socialistes et violets, ainsi que les autres groupes parlementaires. La décision prélude à un probable prochain combat au sein du parti bipartite, car tout comme le PSOE est résolument abolitionniste, United We Can n’est pas tout. Les communs, en effet, sont en faveur de la réglementation de la prostitution, non de son interdiction.

Le chef de la présidence, Félix Bolaños, a présenté le document de la Moncloa, après le premier Conseil des ministres de l’année – un changement de dynamique, d’ailleurs, par rapport à sa prédécesseure, Carmen Calvo, qui a mis plus de temps à rédiger le texte -, et a souligné que la feuille de route réglementaire pour cette année vise à « creuser« dans la croissance économique et « dignifier » les conditions de vie des Espagnols. Le but du bipartite, en tant que « gouvernement progressiste et social-démocrate », est de « renforcer l’État-providence », « étendre les droits et libertés« et favoriser les « grandes transformations économiques », main dans la main avec le plan de relance. C’est la seule chose qui nous émeut », a-t-il ajouté.

Dans le plan pour 2022, a expliqué Bolaños, les normes qui apparaissent sont « alignées sur ces axes stratégiques ». D’autres, comme la modification du Code pénal pour l’examen de la rébellion et de la sédition ou pour les crimes liés à la liberté d’expression, échappent aux « priorités » établies par le gouvernement et sautent sur cette feuille de route. Le ministre a souligné que 2022 est une année clé, dans lequel il est prévu de s’attaquer à un « défi » ayant une « importance historique », comme la concrétisation de la « seconde modernisation économique » du pays, et tout le travail législatif que le Cabinet a conçu entend adhérer à ces paramètres.

Le bipartisan a annoncé qu’il voulait aborder la sédition et la rébellion peu de temps après sa création, il y a deux ans. La condamnation des dirigeants du ‘procés’ a été très vive. En février 2021, le Gouvernement a déposé un dossier après que la Cour nationale a ordonné l’entrée en prison du rappeur Pablo Hasel purger une peine de neuf mois et un jour de prison prononcée par la Cour suprême en mai 2020 pour les crimes d’exaltation du terrorisme et d’humiliation des victimes, de haine et d’insultes à la Couronne. Plus de 200 artistes ont signé un manifeste appelant à leur liberté. La Moncloa a indiqué que la justice proposerait une révision des « délits liés aux excès dans l’exercice de la liberté d’expression afin que seuls les comportements qui impliquent clairement la création d’un risque pour l’ordre public ou la provocation d’un certain type de comportement violent soient punis, avec des peines dissuasives, mais pas de privation de liberté ». À l’époque, Juan Carlos Campo dirigeait le ministère, tombé après la refonte du Cabinet en juillet dernier. United We peut présenter une initiative au Congrès à cet égard, mais il n’a pas progressé dans son traitement.

Bolaños a indiqué que le plan contient 368 propositions normatives, desquelles 92 sont des lois (11 organiques et 81 ordinaires) et les autres, 276, sont des arrêtés royaux (c’est-à-dire des accords exécutifs sans force de loi). 40% des lois, a-t-il poursuivi, sont liées au plan de relance validé par la Commission européenne. Et sur le total des normes (368), jusqu’à 61 y sont liées.

Le ministre a décrit certaines des mesures incluses dans le plan de réglementation. En matière de numérisation et d’innovation, les lois de la science, de l’industrie ou du déploiement seront promues. Technologie 5G, ainsi que le statut des « start-ups » pour les étudiants. Dans le bloc de cohésion sociale et territoriale, le Gouvernement approuvera la loi sur le logement (en instance de passage en Conseil des Ministres mais déjà convenue entre les partenaires) ; celui de l’équité, de l’universalité et de la cohésion de la Système national de santé (pour supprimer définitivement le ticket modérateur), ou celui des services sociaux (pour garantir un portefeuille de services minimum sur l’ensemble du territoire) ; la lutte contre le racisme ou l’arrêté royal qui encadre le sceau de l’inclusion sociale. Cela comprend également une loi pour l’amélioration et la collaboration des administrations publiques et de l’organisation des petites communes, qui cherche à optimiser la fourniture de services.

Dans le dossier de l’égalité des sexes entrent, a dit Bolaños, la réforme de l’avortement, le droit de la famille ou la modification de la loi de protection intégrale contre les violences de genre – lois préconisées par United We Can – ou la transposition d’une directive pour la réconciliation des et la vie professionnelle. Le ministre a expliqué que « l’engagement » du président du gouvernement d’abolir la prostitution sera tenu, un engagement réaffirmé lors du 40e Congrès fédéral du PSOE, en octobre dernier à Valence. La mesure, a-t-il dit, correspond à cet objectif de « honorer« la vie des gens, et le groupe des femmes exploitées est « particulièrement sensible » et le gouvernement veut donc les « protéger » et interdire cette pratique. L’abolition dépendrait de la loi sur les trafics qui est inscrite dans le plan de régulation pour 2022.

L’articulation juridique est ce qui n’est pas encore défini. Bolaños a souligné que des contacts ont lieu entre le ministère de l’Égalité d’Irene Montero et les groupes du PSOE et United We Can in Congress, c’est donc « prudent« attendre le résultat du dialogue pour voir en quels termes abolition. Des sources exécutives ont précisé que ce ne sera pas sa propre loi, mais qu’elle s’accrochera à la loi sur la traite. La question est de savoir si elle sera incorporée dans le projet de loi ou si l’interdiction sera déjà ajoutée via des amendements devant les tribunaux.