Le gouvernement entreprend 14 projets ferroviaires d’une valeur de Rs 22 000 crore entrepris dans l’est de l’Inde pour réduire le temps et le coût du transport du charbon

Coal India infuse environ Rs 14 200 crore pour les projets de connectivité du premier kilomètre (FMC) d’ici 2023-24,

Le gouvernement central a entrepris 14 projets ferroviaires répartis dans les États de l’Inde orientale pour augmenter le processus de transport du charbon. Le coût total encouru sera de Rs 22.067 crores. Ce projet réduira le temps et les coûts liés au transport du combustible sec et permettra d’évacuer jusqu’à 410 millions de tonnes par an (MTPA), a annoncé vendredi le ministère du charbon.

« Le gouvernement qui s’efforce de rendre l’environnement plus propre a donné une grande impulsion au développement du transport ferroviaire du charbon », indique un communiqué écrit du ministère.

Les projets s’étendront sur une distance d’environ 2 680 km couvrant Jharkhand, Odisha et Chhattisgarh, les plus grands États producteurs de charbon. Les nouvelles lignes de chemin de fer offriront une meilleure connectivité et une meilleure portée pour le transport du charbon.

De plus, Coal India injecte environ 14 200 crores de roupies pour les projets de connectivité du premier kilomètre (FMC) d’ici 2023-24, en deux phases pour ses 49 projets FMC, ajoute le communiqué.

CIL a installé le système de chargement rapide dans 19 de ses mines en construisant 21 voies d’évitement supplémentaires pour un investissement estimé à 3 370 crores de roupies dans quatre de ses filiales. Ces projets nouveaux et existants seront mis en service d’ici 2023-24. La société vise à déplacer environ 555 MT de charbon par an par des moyens mécanisés d’ici FY24.

Avec la connectivité ferroviaire pour le transport du charbon, le ministère espère que les principaux pièges causés par le transport routier, comme la pollution de l’environnement et le coût élevé des mineurs de charbon, pourront être résolus. Actuellement, Coal India Ltd (CIL) engage environ Rs 3 400 crore sur les frais de transport du charbon.

De plus, de gros volumes de charbon transportés par la route peuvent entraîner des accidents lors du passage dans des zones rurales qui ne disposent pas d’infrastructures routières adéquates pour transporter des camions lourds. Pour éviter ces obstacles, le gouvernement a travaillé sur des modes de transport alternatifs, comme les voies navigables intérieures et le cabotage, a précisé le communiqué.

Actuellement, le charbon est principalement transporté par chemin de fer, suivi par le transport routier et les MGR. Ces modes visent à accroître l’efficience et l’efficacité du transport du charbon.

Le ministère du Charbon vise à développer l’ensemble du canal d’évacuation en partant des mines en investissant dans le développement de silos, de centrales de cogénération jusqu’au dernier canal et en développant les embranchements ferroviaires, et en construisant plusieurs lignes de chemin de fer pour faciliter la circulation fluide du charbon à travers le pays.

