Le gouvernement envisage de liquider BBNL et d’attribuer le travail de BharatNet à BSNL

Près d’une décennie après la création de Bharat Broadband Network (BBNL) en tant que véhicule à usage spécial pour connecter tous les gram panchayats à la fibre optique à haut débit, le gouvernement envisage de le liquider et d’attribuer son rôle à l’opérateur de télécommunications public BSNL, ont dit des sources.

BBNL est l’agence d’exécution du projet BharatNet, pour lequel jusqu’à présent près de 24 000 crores de roupies ont été déboursés par le Fonds pour l’obligation de service universel. Sur les 2,5 lakh gramme panchayats du pays, 1,71 lakh gramme panchayats ont été connectés jusqu’à présent.

La portée du projet BharatNet a encore été élargie en juillet de l’année dernière lorsqu’il a été décidé que les six villages lakh du pays seraient connectés à la fibre optique, pour laquelle le gouvernement fournirait 19 041 crores de roupies comme financement de l’écart de viabilité. Avec cela, les dépenses totales pour le projet BharatNet sont passées à 61 109 crores de Rs, qui comprend le crore de Rs 42 068 approuvé en 2017.

Selon des sources, l’idée de dissoudre BBNL et d’attribuer ses fonctions à BSNL a été évoquée il y a quelques mois, et quatre à cinq réunions ont eu lieu pour finaliser les modalités qui l’entourent.

Les travaux de pose de fibre optique de BBNL peuvent être réalisés par BSNL, mais des problèmes de fair-play peuvent se poser puisque BSNL est un opérateur télécom en concurrence avec les acteurs télécoms privés.

Auparavant, BBNL avait réduit la portée de BSNL dans le maintien du projet BharatNet. BSNL avait l’habitude d’obtenir environ 400 crores de roupies par an pour maintenir la fibre BharatNet, mais comme elle n’a pas fourni de services de qualité, BBNL n’a pas prolongé le contrat et l’a attribué à CSC SPV.

La participation de BSNL à la phase II de BharatNet a également été réduite de plus de 50 %. L’une des raisons était un changement de stratégie de mise en œuvre car les agences de l’État sont impliquées, ce qui n’était pas le cas dans la première phase. La phase 1 du projet, qui reliait un lakh gram panchayats, a été mise en œuvre par trois unités centrales du secteur public — BSNL, RailTel et PGCIL — et la plupart des travaux ont été effectués par BSNL.

