Le gouvernement envisage un examen précoce pour lutter contre la pénurie de chauffeurs de poids lourds

Pour résoudre le problème des pénuries de chauffeurs de poids lourds, le gouvernement envisage de réviser sa liste de pénuries d’occupations, rapporte l’agence de presse PA.

À la suite d’un exode de chauffeurs des pays de l’UE qui sont rentrés dans leur pays d’origine au milieu de la pandémie et sont restés, les supermarchés et les fournisseurs ne parviennent pas à répondre à la demande.

Cela s’ajoute à la crise sanitaire qui a paralysé les centres de test DVLA, créant un énorme arriéré de conducteurs passant leur test de poids lourds.

Un examen de la liste des pénuries d’emplois, qui définit les emplois pour lesquels les travailleurs étrangers peuvent demander des visas, n’est pas attendu avant l’année prochaine.

Mais PA comprend que des propositions ont été lancées pour faire avancer l’examen afin que les conducteurs de poids lourds puissent être inclus pour atténuer les problèmes auxquels la chaîne d’approvisionnement est confrontée.

Plusieurs départements gouvernementaux assurent la liaison sur les questions de la chaîne d’approvisionnement, notamment le département de la stratégie commerciale, énergétique et industrielle, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère du Travail. et Pensions.

Les responsables du ministère de l’Intérieur bloqueraient l’examen en cours, craignant que cela ne conduise d’autres secteurs à exiger l’inclusion.

Les chauffeurs de poids lourds ne sont actuellement pas inclus sur la liste, mais les supermarchés font pression pour les inclure afin de contribuer à réduire le manque à gagner tandis que davantage de chauffeurs britanniques sont formés.

L’âge moyen actuel d’un conducteur de poids lourds au Royaume-Uni est de 55 ans et les ministres craignent qu’une main-d’œuvre vieillissante doive être remplacée.

Les responsables gouvernementaux travaillent en étroite collaboration avec la DVLA pour augmenter le nombre de tests effectués et se sont engagés à rationaliser le processus.

Ils ont également augmenté le financement des apprentis pour attirer plus de travailleurs dans l’industrie, mais veulent s’assurer que le Royaume-Uni dépend moins des chauffeurs étrangers.

Les supermarchés et les groupes de transport ont averti que les prix pourraient augmenter à mesure que les salaires des chauffeurs augmentent – ​​après avoir stagné au cours des cinq dernières années.

Certains chauffeurs ont déjà organisé une grève car leur salaire n’a pas augmenté alors que d’autres collègues ont vu des augmentations.

Les détaillants et les fournisseurs ont également incité les conducteurs avec des bonus de signature, notamment chez Amazon, Tesco et Marks & Spencer, car ils souffrent de pénuries.

