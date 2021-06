Le gouvernement envisage un investissement de 40 000 roupies dans la production d’éthanol

in

Globalement, le maïs est la céréale préférée pour produire de l’éthanol car il est économiquement viable.

Par Prabhudatta Mishra

L’Inde s’est fixé pour objectif d’augmenter sa production d’éthanol de 80 % avec de nouveaux investissements à hauteur de 41 000 crores de roupies, alors qu’elle cherche à atteindre l’objectif de mélange de 20 % d’éthanol pour l’essence vendue dans le pays d’ici 2025. Le plan aidera à freiner l’Inde -l’augmentation de la facture des importations de pétrole, permet d’économiser 30 000 crores de devises par an et permet aux sucreries de payer les producteurs de canne à temps, a déclaré mardi un haut responsable.

Déjà, pas moins de 422 propositions d’investissement ont été approuvées et d’autres sont en préparation, a déclaré le secrétaire à l’Alimentation, Sudhanshu Pandey. Le groupe MRN de Karnataka, Balrampur Chini Mills, Chandigarh Distillers, Globus Spirits, Baramati Agro et Triveni Engineering font partie des entreprises qui ont obtenu l’autorisation d’installer leurs usines d’éthanol l’année prochaine, a indiqué une source. “Les opportunités sont limitées dans les usines d’éthanol à base de canne à sucre alors qu’il existe un potentiel énorme pour les usines à base de céréales”, a déclaré Pandey.

Le Premier ministre Narendra Modi avait avancé l’objectif de mélange d’éthanol de 20 % de l’Inde de cinq ans jusqu’en 2025. À l’heure actuelle, 819 millions de litres d’éthanol sont produits dans le pays par an.

Le gouvernement a autorisé l’industrie de l’éthanol à s’approvisionner en riz à partir du stock officiel détenu par la Food Corporation of India (FCI) à 20 Rs/kg, a déclaré Pandey, ajoutant que cette décision visait à aider les unités à ne pas faire face à une pénurie de matières premières à court terme. . Globalement, le maïs est la céréale préférée pour produire de l’éthanol car il est économiquement viable.

En Inde, 60% du maïs produit est utilisé pour l’alimentation du bétail et de la volaille, tandis que 20% chacun est destiné à la consommation humaine et à l’utilisation industrielle pour la fabrication d’amidon. Les producteurs de maïs vendent constamment leurs récoltes à un prix inférieur au prix de soutien minimum (MSP) en raison de la baisse de la demande. En 2020-21, on estime que la production de maïs a bondi de 5% à 30,24 millions de tonnes (MT) par rapport à la période de l’année précédente.

Modi, lors de la publication d’un rapport du comité d’experts sur la « Feuille de route pour le mélange d’éthanol en Inde 2020-2025 » le 5 juin, avait déclaré que jusqu’en 2014, en moyenne, seulement 1,5% de l’éthanol pouvait être mélangé, ce qui a maintenant atteint environ 8,5%. Sur la capacité totale installée, les fabricants, y compris les sociétés de commercialisation du pétrole (OMC), devraient produire 707 crore litre – 440 crore litre à base de canne à sucre et 267 crore litre à base de céréales – au cours de la période 2020-21 (décembre-novembre).

L’utilisation de carburant E20 (20 % d’éthanol + 80 % d’essence) devrait réduire les émissions de monoxyde de carbone de 30 à 50 %. Il a également déclaré qu’au cours de la prochaine saison sucrière 2021-22 (octobre-septembre), environ 3,5 tonnes de sucre devraient être détournées et d’ici 2025, environ 6 tonnes devraient être détournées vers l’éthanol, ce qui résoudrait le problème de l’excès de canne à sucre. /sucre et aiderait également les raffineries de sucre à régler les cotisations des agriculteurs sur le prix de la canne. Au cours des trois dernières saisons sucrières, environ 22 000 crores de roupies ont été générés par les sucreries/distilleries grâce à la vente d’éthanol aux OMC.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.