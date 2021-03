Le gouvernement «  envisage un système de feux de signalisation à quatre niveaux pour sauver les vacances d’été  » ⋆ .

Le gouvernement envisage un système de feux de signalisation pour les voyages (Metro.co.uk)

Le gouvernement envisage un système de feux de signalisation à quatre niveaux qui pourrait permettre aux gens de voyager à l’étranger cet été.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que les ministres examinaient l’idée mais ont ajouté qu’il y avait des « défis autour des voyages internationaux », indiquant une augmentation des taux d’infection à Covid-19 en Europe.

Interrogé sur le système de feux de signalisation proposé qui pourrait permettre des périodes de quarantaine plus courtes avec des tests plus approfondis, il a déclaré dimanche à Sky’s Sophy Ridge: « Nous explorons toutes ces questions dans le cadre du groupe de travail sur les voyages internationaux.

«Nous considérons toutes les options comme faisant partie du groupe de travail sur les voyages.

Le Telegraph a rapporté que l’aéroport d’Heathrow avait recommandé un système de feux de circulation qui impliquerait quatre niveaux, vert, jaune, orange et rouge.

Les pays de la liste verte n’auraient aucune restriction de voyage, mais ceux provenant de pays sur la liste jaune auraient besoin de certificats de test et / ou de vaccination, mais pas de quarantaine.

Voyageurs dans la zone d’arrivée internationale de l’aéroport d’Heathrow en janvier (EPA)

Voyager à partir de pays orange impliquerait des tests dans les 72 heures suivant le départ et lors de l’atterrissage au Royaume-Uni.

Les voyageurs peuvent quitter la quarantaine s’ils sont testés négatifs le troisième jour ici.

Aucune entrée ne sera autorisée en provenance des pays de la liste rouge à haut risque, à l’exception des citoyens britanniques et irlandais et de ceux qui ont des droits de séjour et certains emplois.

Ils devront mettre en quarantaine pendant dix jours, selon les propositions.

Dowden a ajouté: « Il est clair qu’il y a des défis autour des voyages internationaux, il suffit de regarder à travers le continent et de constater la hausse du taux de cas chez nombre de nos plus proches voisins.

« Dans le passé, ces taux d’infection croissants ont vu leur chemin vers le Royaume-Uni, nous espérons que cela ne se produira pas cette fois-ci en raison de nos progrès avec le vaccin, etc., mais nous devons le faire. soyez prudent à ce sujet.

Secrétaire à la culture Oliver Dowden (.)

L’aéroport d’Heathrow aurait présenté l’idée des feux de signalisation au groupe de travail mondial sur les voyages du gouvernement, qui devrait publier un rapport sur les recommandations pour la mise en œuvre en toute sécurité des voyages internationaux le mois prochain.

La feuille de route pour faciliter le verrouillage stipule que ceux qui vivent en Angleterre peuvent voyager en vacances à l’étranger à partir du 17 mai au plus tôt.

Le directeur général de Heathrow, John Holland-Kaye, a déclaré: « Les progrès du Royaume-Uni dans la course mondiale aux vaccins, associés aux progrès des tests, signifient que les ministres n’ont plus besoin de choisir entre la santé publique et l’économie – une approche basée sur les risques des voyages internationaux nous permettra pour les protéger tous les deux.

Il a ajouté: « Le redémarrage du commerce et des voyages vers des marchés clés comme les États-Unis après le 17 mai sera essentiel pour que le gouvernement atteigne ses ambitions mondiales en Grande-Bretagne et aide les communautés du Royaume-Uni à progresser. »

