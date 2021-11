Le gouvernement espagnol et l’Union européenne accusés de fascistes

11/09/2021 à 12:26 CET

PE

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, dénonce que les États-Unis veulent s’emparer du pays d’Amérique centrale ainsi que de l’Amérique latine en général. En outre, Ortega ajoute que le gouvernement espagnol et l’Union européenne ne soutiennent pas les peuples qui luttent pour l’indépendance et les accuse de « Fascistes et nazis ».

Ortega, qui reste à la Présidence après les élections contestées de ce dimanche au cours desquelles sa formation, le Front sandiniste de libération nationale (FSLN), a obtenu « 75,92 pour cent des voix », selon le rapport du Conseil suprême électoral, a profité d’un discours dans le cadre du 45e anniversaire de la mort de l’historique sandiniste le militant Carlos Fonseca pour revendiquer sa « grande victoire ».

Le président nicaraguayen s’en est pris à la communauté internationale en dénonçant le « politique interventionniste, expansionniste et colonialiste « de États Unis et les « pays européens », dans un rejet de leurs avertissements sur le manque de garantie démocratique dans le processus électoral du pays.

« Descendants du franquisme »

A) Oui, il a qualifié de « fascistes », « descendants du franquisme » et « frères d’Hitler » le gouvernement espagnol et l’Union européenne. « Il est temps que l’Europe comprenne une fois pour toutes que sur ces terres, dans ces peuples, dans ces nations, qu’ici au Nicaragua, c’est le peuple nicaraguayen qui règne et non les gouvernements européens », a crié Ortega depuis la Plaza de la Révolution de Managua, la capitale nicaraguayenne.

« C’est ça la démocratie en Europe », a-t-il déploré, pour dire que dans l’UE « ils gouvernent dans la majorité fasciste ». « Et au Parlement européen, la majorité sont des fascistes, des nazis, c’est pourquoi tant de haine pour les peuples qui luttent pour l’indépendance », a-t-il ajouté, faisant référence au Venezuela, à Cuba et à la Bolivie, rapportent les médias liés au régime du canal Ortega TN8 Nicaragua.

Le président a également affirmé que le Nicaragua est « sous la menace et les agressions de l’empire yankee » et a regretté que « peu importe qui vient au gouvernement des États-Unis », ce sont « les puissances militaires et économiques qui décident », donc que, à son avis, il y a « tant de guerres » et « tant de tragédies ».

« Le Nicaragua a dû affronter directement les troupes yankees, non pas parce que nous voulons la guerre avec eux, mais parce qu’ils ont voulu s’emparer du Nicaragua », a-t-il poursuivi, pour cibler les politiciens de l’opposition détenus dans le cadre de la campagne électorale.

Plus précisément, Ortega les a qualifiés de « vendre des patries » et « fils de pute de l’impérialisme yankee » qu’« ils ont invité les troupes yankees » dans le pays parce qu’« ils voulaient qu’elles envahissent le Nicaragua ». « Ceux qui sont emprisonnés (…) devraient être emmenés là-bas, aux Etats-Unis, car ce ne sont pas des Nicaraguayens, ils ont cessé d’être des Nicaraguayens depuis longtemps, ils n’ont pas de pays », a-t-il ajouté à propos des leaders de l’opposition emprisonnés.

« Crimes en Amérique latine »

Poursuivant sa critique du pays nord-américain, il a insisté pour que tout président des États-Unis, « soit un démocrate ou un républicain », « Il est toujours venu opprimer le Nicaragua »Mais il « a toujours rencontré la résistance » du peuple nicaraguayen. De même, il a fait référence au locataire actuel de la Maison Blanche, Joe Biden, qui, de l’avis d’Ortega, « il devrait avoir honte » et » s’excuser » pour les » crimes » commis par Washington » au Nicaragua, en Amérique latine et dans le monde « .

« Les États-Unis ont été condamnés par la Cour internationale de justice (CIJ) et selon le droit international, selon les lois, ils sont obligés de dédommager le Nicaragua, au lieu d’attaquer », a-t-il ajouté, pour réitérer que « s’il y a quelqu’un qui devrait être soumis à la Cour pénale internationale (CPI) est l’État nord-américain qui a mis en pratique ces crimes (…) contre les peuples du monde. » Dans ce contexte, il a assuré qu’au Nicaragua « ne sera plus jamais ».n colonel gringo « ou » militaire gringo dépouillement des voix « au Conseil électoral suprême.

« Nous exigeons des puissances qui nous menacent continuellement, qui menacent le monde entier, que ce soit un pays de paix « , Ortega a exigé à la fin d’un discours qui a conclu en soulignant qu’il travaillera « pour la réconciliation ». Les élections ont été marquées par des arrestations arbitraires de militants et de journalistes, entre autres actes de harcèlement, de coercition et de violence politique. Par ailleurs, la liberté de la presse était également dans le collimateur du gouvernement et les médias ont dénoncé des restrictions et des entraves à l’exercice de leur travail.

Compte tenu de cela, l’UE a demandé au président – qui commence son nouveau mandat en janvier 2022– « rendre la souveraineté » au peuple nicaraguayen, ainsi qu’il a menacé de sanctions plus larges, comme les États-Unis, qui ont condamné les élections « antidémocratiques » dans ce pays d’Amérique centrale.