Le gouvernement espagnol s’oppose officiellement à la proposition de la Super League – rapport

Le gouvernement espagnol a officiellement manifesté son opposition à la proposition de la Super League, selon COPE (via MARCA).

Le rapport affirme que l’avocat de l’État espagnol a envoyé mardi une liste d’allégations opposant la Super League à l’UEFA. Le gouvernement espagnol soutiendrait l’UEFA dans sa lutte et son contentieux contre le projet proposé auprès de la Cour européenne de justice.

Le gouvernement aurait convenu que les résultats, et non la taille ou la stature du club, devraient déterminer la qualification et la participation à la compétition européenne. Malgré cela, deux clubs espagnols (Real Madrid et Barcelone) et la Juventus restent impliqués.

L’ancien ministre espagnol de la Culture et des Sports José Manuel Rodriguez Uribes, qui a précédé Miquel Iceta, avait déjà fait connaître ses sentiments sur la Super League cet été.

« J’étais très préoccupé par les sanctions de l’UEFA, qui pourraient affecter les joueurs, qui ne pourraient pas jouer dans l’équipe nationale espagnole. Cela brise le modèle du sport, du football compétitif ouvert basé sur le mérite, selon lequel les grands et les petits peuvent s’affronter et que les petits peuvent gagner de temps en temps.

L’UEFA continue de porter plainte devant la Cour de justice européenne sur les problèmes soulevés par la Super League. Plusieurs pays aux côtés de l’Espagne ont exprimé leur opposition au projet et soutiennent la bataille juridique de l’UEFA.