Le gouvernement essuie 32 835 cr Rs du désinvestissement en FY21, dépasse l’objectif RE

Le gouvernement a épongé Rs 32 835 crore de la vente et des rachats d’actions de CPSE, dépassant ainsi l’objectif de désinvestissement fixé dans les estimations révisées (RE) pour l’exercice en cours.

La réalisation est cependant inférieure au crore record de Rs 2,10 lakh initialement budgété. Dans le RE, l’objectif a été réduit à Rs 32000 crore car la pandémie de COVID-19 a retardé les désinvestissements planifiés à gros prix.

Au cours de l’exercice en cours, le gouvernement a vendu sa participation via sept opérations d’offre de vente (OFS) et a également apporté des actions dans le cadre d’offres de rachat par un nombre similaire de CPSE.

Les sept transactions OFS, qui incluent la vente de sa participation dans Tata Communications Ltd (anciennement VSNL), ont cumulé 22 973 crores de roupies au Trésor au cours de l’exercice en cours.

En offrant ses parts dans les rachats d’actions par sept CPSE, le gouvernement a récolté 3 936 crore de roupies cet exercice qui se termine le 31 mars.

Aussi, trois CPSE? RailTel, IRFC et Mazagon Dock Shipbuilders? ont été listés sur les bourses et leurs offres publiques initiales (IPO) ont rapporté Rs 2 802 crore.

En outre, 3 125 crores de roupies ont été accumulés en vendant des participations dans des sociétés détenues via SUUTI.

Pour l’exercice 2021-22 débutant le 1er avril, le gouvernement a fixé un objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh, plus de cinq fois ce qu’il a levé au cours de l’exercice en cours.

Alors que l’introduction en bourse du plus grand assureur du pays LIC est en cours pour le prochain exercice, la privatisation de IDBI Bank est également probable.

Le processus de privatisation d’Air India, de BPCL, de Pawan Hans, de BEML, de NINL et de Shipping Corp est également passé à la deuxième étape après que le gouvernement a reçu de multiples manifestations d’intérêt pour ces CPSE.

