Le gouvernement est optimiste quant à la mondialisation de l’ONDC : un responsable du DPIIT

L’intention du gouvernement n’est pas de se lancer dans les affaires mais de créer des normes via l’Open Network for Digital Commerce (ONDC) qui, selon lui, seront adoptées par l’écosystème mondial du commerce électronique, a déclaré lundi un haut responsable du DPIIT.

Lors de la table ronde de la Start-up India Innovation Week, Anil Agrawal, secrétaire supplémentaire du Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), a déclaré que le pays tentait de devenir un pionnier des normes de commerce électronique via l’ONDC.

« Nous sommes clairs du point de vue du gouvernement que nous ne sommes qu’un facilitateur. Nous ne sommes pas là pour nous lancer en affaires. Nous ne faisons que créer des normes. Si vous regardez la normalisation, c’est quelque chose que quiconque est un pionnier dans l’élaboration de normes obtient en fin de compte beaucoup d’affaires », a déclaré Agrawal en parlant de l’ONDC.

Le DPIIT a lancé le projet Open Network for Digital Commerce (ONDC), qui vise à promouvoir les réseaux ouverts développés sur une méthodologie open source, en utilisant des spécifications ouvertes et des protocoles de réseau ouverts indépendants de toute plate-forme spécifique. La tâche a été confiée au Quality Council of India (QCI).

L’ONDC devrait numériser l’ensemble de la chaîne de valeur, normaliser les opérations, promouvoir l’inclusion des fournisseurs, générer des gains d’efficacité dans la logistique et améliorer la valeur pour les consommateurs.

«Aujourd’hui, partout où vous avez des normes internationales, vous finissez par vous conformer à ces normes et vous finissez par payer beaucoup de redevances pour l’adoption de ces normes.

« Imaginez que vous développez des normes et que le monde les adopte. C’est le début de ce que nous voyons en Inde. Cela ne se limitera pas au commerce électronique indien. Cela va devenir mondial », a déclaré Agrawal.

Au cours de la table ronde, le président et directeur financier du groupe de Paytm, Madhur Deora, a déclaré que le défi du commerce électronique était de renforcer la confiance, puis de créer un facteur de différenciation lorsqu’il existe des milliers d’entités offrant des services similaires.

Le fondateur et PDG de PhonePe, Sameer Nigam, a déclaré que les entreprises devaient réduire le coût des solutions technologiques au point de résoudre le problème des épiceries locales et de les connecter numériquement de manière pratique à l’écosystème du commerce électronique.

