Le gouvernement est prêt pour la variante Omicron : Kejriwal

Il a déclaré que Delhi était peu susceptible de faire face à une autre vague d’infections, car selon l’enquête sérologique menée par le gouvernement de Delhi, 96% de la population de l’État se sont avérés avoir des anticorps et la majorité d’entre eux ont été vaccinés.

Le gouvernement de Delhi est prêt à s’attaquer à la variante Omicron de COVID, a déclaré samedi le ministre en chef Arvind Kejriwal. Il a conseillé aux gens de ne pas paniquer en disant que même si la variante se propagerait plus rapidement que les précédentes, ses symptômes étaient bénins. peu probable de faire face à une autre vague d’infections, car selon l’enquête sérologique menée par le gouvernement de Delhi, 96 % de la population de l’État se sont avérés avoir des anticorps et la majorité d’entre eux ont été vaccinés.

J’ai tenu des réunions ces derniers jours et je tiens à assurer aux gens que notre gouvernement est prêt à s’attaquer à Omicron », a déclaré Kejriwal lors d’un événement de Noël et du Nouvel An organisé par le président de l’Assemblée de Delhi ici dans les locaux de l’Assemblée.

Le CM a déclaré que le gouvernement avait tiré des leçons de la vague d’avril et avait travaillé sur ses lacunes. » En avril de cette année, la quatrième vague de COVID à Delhi a fait de nombreuses victimes. Nous avons pris l’aide de tout le monde et ensemble, nous l’avons maîtrisée.

Nous prions Dieu qu’il n’y ait pas de prochaine vague, mais si elle se produit, nous la maîtriserons comme nous l’avons fait lors de la dernière vague d’infection en avril », a-t-il déclaré. Kejriwal a salué les Delhiites et les habitants du pays avec un message de paix, de fraternité et le bien-être de tous.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.