Le gouvernement estime le taux de croissance du PIB de l’Inde à 9,2% au cours de l’exercice 22, inférieur à la projection de la RBI de 9,5%

Estimation du PIB pour l’exercice 22 : Le PIB de l’Inde augmentera de 9,2% au cours de l’exercice 2021-22 (FY22) contre une contraction de 7,3% l’exercice précédent, a estimé le gouvernement vendredi. Alors que le taux de croissance du PIB estimé par le gouvernement à 9,2% pour l’exercice 22 est le plus élevé depuis au moins 17 ans, il est inférieur à la croissance de 9,5% estimée par la Reserve Bank of India (RBI) lors de sa réunion du comité de politique monétaire tenue en décembre 2021. La croissance du PIB nominal au cours de l’exercice est estimée à 17,6%, tandis que la VAB nominale est estimée à Rs 210,37 crore lakh au cours de l’EX22, contre Rs 179,15 crore lakh au cours de l’EX21, soit une croissance de 17,4%. Le gouvernement publie des estimations anticipées du PIB avant le budget pour calculer des chiffres cruciaux tels que les estimations de la collecte des impôts et les projections du déficit budgétaire.