Le gouvernement et la plateforme de diffusion en direct Bolo Indya s’associent pour sensibiliser le public à la vaccination contre le COVID-19

La plate-forme de diffusion en direct locale Bolo Indya s’est engagée à sensibiliser le public à la vaccination contre le coronavirus dans les villes de niveau 2, 3 et 4 en Inde. Pour cette initiative, l’entreprise s’est associée à la plate-forme d’engagement citoyen du gouvernement MyGov India, dont l’objectif est de soutenir les efforts du Centre pour lutter contre la pandémie via une campagne de sensibilisation.

«Dans le cadre de ce partenariat, les utilisateurs de Bolo Indya résidant dans les villes de niveaux 3 et 4 peuvent désormais obtenir des informations de première main et en temps réel du gouvernement sur diverses annonces faites à la suite de Covid-19, campagne de vaccination, mises à jour de précaution, et d’autres mesures clés prises par le gouvernement », a déclaré la société dans un communiqué. La société organisera également des sessions de diffusion en direct sur l’application Bolo Indya où des experts de la santé parleront des directives liées à l’isolement, des mythes sur la vaccination ainsi que des problèmes mentaux.

Les mises à jour du gouvernement indien seront également partagées par l’application dans 14 langues du pays. Le profil MyGov India sur la plate-forme Bolo Indya peut interagir avec les citoyens directement via la diffusion en direct.

Varun Saxena, PDG et fondateur de Bolo Indya, a déclaré: «Il est ravissant de voir une institution aussi crédible faire confiance à la diffusion en direct sur notre plate-forme pour pénétrer et amplifier de manière organique l’engagement avec les utilisateurs de Bharat à travers nous.» Les flux aideront à impliquer le public dans les petites villes et à obtenir des informations auprès de sources d’autorité crédibles.

Pendant ce temps, la fonction de diffusion en direct sur Bolo Indya dispose également d’une gamification en temps réel intégrée qui est présente sous la forme d’options de cadeaux. Cela signifie que les créateurs, en fonction de leur engagement, de leur base d’abonnés et de la qualité du contenu, seront récompensés. La récompense peut être en espèces sur la plateforme. La fonction de diffusion en direct aide également les gens à se connecter avec les créateurs via l’option d’appel vidéo.

