Le gouvernement et les agents sociaux reprennent la réforme du travail après le « non » de l’employeur aux retraites

17/11/2021

Act à 12h54 CET

Gabriel Ubieto

Le gouvernement est revenu s’asseoir ce mercredi avec patronal et syndicats à la table des négociations pour avancer dans le grand dossier en suspens de cette année : la réforme du travail. Après le « non » des employeurs à augmenter les cotisations sociales Pour alimenter la tirelire des retraites, les discussions portent désormais sur la reformulation des règles du jeu sur le marché du travail. Les agents sociaux se sont mis à table sans nouveaux documents, après le rejet retentissant à la fois de CEOE et CCOO et UGT manifestée avant la proposition de nouvelles ertes (le soi-disant « Mécanisme RED »). Sur le même, ils attendent une nouvelle proposition de l’Exécutif sur laquelle pouvoir négocier ; ainsi que de nouveaux détails sur les formules pour limiter la la temporalité. Le temps presse et l’échéance du 31 décembre (requise par l’UE) se rapproche chaque jour. C’est pourquoi l’Exécutif a intensifié les contacts dans cette dernière ligne droite et il y aura deux réunions hebdomadaires : mercredi et vendredi.

La décoche du CEOE de la hausse des cotisations sociales -que les syndicats ont soutenu- ne bloquera pas le reste des tables ou des questions. En effet, les négociations sur les retraites se poursuivent sur des sujets comme le passage à un système de cotisation des indépendants en fonction de leurs revenus ou la nouvelle cotisation des stagiaires. Et les patrons continuent en eux. C’est le cas en matière de réforme du travail. Le gouvernement, tant par la bouche de la deuxième vice-présidente, Yolanda Díaz, que par la bouche de la porte-parole du ministre Isabel Rodríguez, a nié activement et passivement que le « non » du CEOE à ce stade de la réforme des retraites allait être reproduit dans réforme du travail. Cependant, les sources présentes aux tables de dialogue social ont du mal, avec l’attitude actuelle des hommes d’affaires, à ce qu’ils finissent par adhérer. « Ils sont entrés dans une dynamique de ‘non’ à tout et je ne pense pas qu’ils en sortiront« , précise une source syndicale.

Dans les semaines à venir, le résultat de la réforme sera résolu et la fermeture des bureaux de vote ne devrait pas avoir lieu bien au-delà de la première semaine de décembre, car il faut alors un délai pour élaborer un arrêté royal loi qui est dans le Journal officiel de l’État (BOE) avant le 31 décembre. Désormais, les tables tournent autour des deux dossiers qui monopolisent les tables ces dernières semaines, depuis que les ministères de l’Économie et de la Sécurité sociale ont rejoint les négociations : temporalité et ertes.