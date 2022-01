Le gouvernement et les communautés autonomes analyseront la reprise des cours mardi

02/01/2022 à 19:06 CET

.

Le Gouvernement et les collectivités analyseront en réunion extraordinaire mardi prochain la situation de la pandémie et les mesures possibles avant le début de la deuxième mandat dans les centres éducatifs après les vacances de Noël.

Ce sera le seul point à l’ordre du jour du quatrième jour de la Conférence du secteur de l’éducation, le Conseil interterritorial du système national de santé et la Conférence générale sur la politique universitaire.

La réunion, qui débutera à 9h00 au Palais de la Moncloa, devrait être assisté par les ministres de la Santé, de l’Éducation et des Universités, et les conseillers de l’Éducation des communautés autonomes. Un représentant de la Ministère de la Politique Territoriale.

Selon les dernières données fournies par le ministère de l’Éducation, correspondant au 23 décembre, seuls les 1,58 % des salles de classe en Espagne Ils étaient confinés avant les vacances, alors que la variante omicron venait de commencer à infecter, qui a fait irruption après le pont de la Constitution (dans la semaine du 13 au 17 décembre).

Un tiers des mineurs entre 5 et 12 ans Ils sont déjà vaccinés et l’Exécutif espère que la vaccination atteindra tout le monde tout au long du mois de janvier avec la première dose.

Le 29 décembre, la ministre de la Santé, Carolina Darias, avait déjà précisé que le modèle d’éducation en cas de pandémie est la présence dans les salles de classe qui, a-t-elle rappelé, sont « espaces sûrs », et a expliqué que « l’objectif » est de continuer à travailler en faveur de cette présence dans les centres éducatifs.

Grâce à l’impulsion de la campagne de vaccination, les moins de 11 ans ne sont plus le groupe d’âge avec l’incidence la plus élevée, qui est passée aux groupes entre 20 et 39 ans, a-t-il ajouté.

La plupart des communautés sont favorables à la reprise des cours en personne après les vacances de Noël et certaines, comme Madrid, s’est montré plus prudent et brasse la semi-présence en fonction des données épidémiologiques qu’il y a à l’approche du 10 janvier, date de retour.

Pour le président de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, cela n’aurait aucun sens de fermer les écoles après le mouvement qui s’est produit pendant les vacances, un avis partagé par le gouvernement d’Estrémadure, bien qu’il soit un peu plus prudent en attendant comment va se dérouler l’évolution du covid dans les prochains jours.

Alberto Nuñez Feijoó, président de Galice, s’est également prononcé en faveur du maintien du début du cours le 10 janvier et ne voit pas de problèmes avec les données actuelles sur les infections ou avec les calendriers de vaccination pédiatrique, car il pense que la semaine du début du cours ils pouvaient être vaccinés avec la première dose 90 % des enfants entre 5 et 11 ans.

Le secrétaire à la Santé publique de Catalogne a également exprimé un avis, Carmen Cabezas, soulignant que les cours devraient commencer le 10 car, entre autres, la situation est maintenant meilleure que l’année dernière où les enseignants et les écoliers n’avaient pas commencé à se faire vacciner.

De Castilla y León, son président, Alfonso Fernández Manueco, Il n’est pas remis en cause que l’enseignement doit se faire en présentiel et favorise le démarrage normal du cours.