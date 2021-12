Le gouvernement et les communautés s’attaquent à la réduction de la quarantaine avant l’irruption d’omicron

28/12/2021

15:41 CET

Juan Ruiz Sierra

L’explosion de la variante omicron, beaucoup le plus contagieux mais aussi d’effets moins graves selon les études préliminaires, il oblige les autorités à repenser ses actions face à la coronavirus. Dans presque tous les cas, la nouvelle approche passe par plus de restrictions, telles que le caractère obligatoire du masque à l’extérieur dans toute l’Espagne et le retour au couvre-feu et les limites d’heures et de capacité dans l’industrie hôtelière dans certaines autonomies. Mais le nouveau cadre peut aussi servir à Détendez-vous autres mesures, cas de quarantaine pour les positifs. Le ministère de la Santé et les communautés autonomes étudieront mercredi, dans le cadre de la Conseil interterritorial, réduire l’isolement des personnes infectées des 10 jours actuels à 5, une mesure qui peu à peu il fait son chemin des deux côtés de l’Atlantique.

La La communauté de Madrid a été le premier à défendre cette initiative. « Le panorama des décisions dans la pandémie et celles qu’elle apporte cette variante est différente. Nous disons depuis quelques jours que la gestion de la pandémie ne peut pas être la même qu’il y a un an ou quelques mois pour deux raisons : l’une pour la situation vaccinale de la population et deux en raison des caractéristiques cliniques et épidémiologiques de cette variante », a déclaré mardi le vice-ministre de la Santé, Antonio Zapatero.

le gouvernement il a évité de prendre position, évoquant le débat qui aura lieu au Conseil Interriorial. « Toute décision que nous prenons dans le domaine de la gestion d’une pandémie, nous le faisons avec le soutien et la rigueur des équipes techniques et dans ce domaine, il sera là où il se pose », a déclaré après le Conseil des ministres la porte-parole de l’exécutif, Isabel Rodríguez.Mais des sources sanitaires soulignent que la mesure, pour être approuvée, doit d’abord être validée par le Commission de la santé publique, qui regroupe les postes techniques du Gouvernement et des territoires, organe qui il n’est pas prévu de se réunir Jusqu’à la semaine prochaine.

La bande de contagions

Pour le moment, Etats-Unis a déjà franchi le pas. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé lundi que la durée d’isolement des patients infectés serait portée à cinq jours. Passé ce délai, pendant les cinq prochains jours, les personnes concernées doivent utiliser masque facial tant qu’ils sont entourés d’autres personnes. La mesure, selon les agences américaines, est basée sur le fait que la plupart des infections surviennent entre Deux jours avant à l’apparition de symptômes et les trois suivants.

La semaine dernière, Royaume-Uni pris une décision similaire, mais un peu plus timide : les quarantaines seront sept jours dans le cas où la personne infectée serait négative à deux tests d’antigène.

Aussi l’Italie Oui La France ils envisagent d’adopter une telle mesure. Dans le cas italien, l’assouplissement de la quarantaine n’affecterait que les personnes vaccinées avec la dose de rappel, étant donné la crainte que l’expansion de la variante omicron paralyser d’importants secteurs productifs.