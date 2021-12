Le gouvernement et les communautés veulent empêcher les victimes de Covid de ralentir l’économie

30/12/2021

Angel Alonso Giménez, Rafa Bernardo

Près de 17 000 nouvelles infections à Madrid, environ 11 000 en Andalousie, près de 5 000 aux îles Canaries, 2 000 en Castille-et-León, 2 000 autres aux Baléares, environ 1 300 de plus en Aragon, environ 1 000 de plus en Galice. Tous ces chiffres ont constitué ce mercredi record de pandémie. Ómicron est imparable.

Si l’on additionne ces chiffres de manière générique, qui concernent sept communautés autonomes, il en résulte plus de 39 000 personnes contraintes d’être isolées chez elles pendant dix jours. Mais si l’on s’arrête aux données mondiales fournies par le ministère de la Santé, le chiffre monte à 100 706 personnes effrayantes. Les personnes qui, si elles ont du travail, ne pourront pas se rendre à leurs postes car elles doivent garder l’isolement chez elles. Additionnez les 100 000 cas mercredi, les 100 000 attendus ce jeudi et les plus de 100 000 vendredi, selon la tendance omicron. En trois jours, plus de 300 000 personnes qui n’assisteront pas à leur travail au cours de la semaine prochaine.

La courbe de croissance du Covid en Espagne est déjà un mur et son plafond n’est pas visible. Des sources gouvernementales reconnaissent que des semaines difficiles vous attendent, non à cause de la gravité des cas, mais à cause de la quantité.

Avec un tel panorama, les conséquences sur le tissu économique et sur le lieu de travail sont évidentes et des experts ont alerté plusieurs présidents régionaux et le président du gouvernement lui-même, des sources régionales et l’exécutif ont informé El Periódico de España. Pedro Sánchez, lors d’une conférence de presse convoquée pour dire que l’Espagne est bien dirigée vers ce « moment crucial », a évité d’anticiper la proposition que la Commission de la santé publique rendrait officielle quelques heures plus tard : réduire les périodes d’isolement ou de quarantaine après l’infection, qui passera de dix jours à sept.

Il a souligné que les décisions adoptées par son Exécutif reposeront sur trois piliers : la protection de la santé des citoyens, la préservation de la santé mentale et la croissance économique.

La ministre @CarolinaDarias préside actuellement la réunion du Conseil interterritorial du SNS Une fois terminé, il rendra compte des problèmes discutés lors d’une conférence de presse que vous pourrez suivre via le RRSS @sanidadgob pic.twitter.com/kbM86ADrXM – Ministère de la Santé (@sanidadgob) 29 décembre 2021

En ayant ces trois facteurs au tableau, Sánchez peut voir que l’incidence de la variante omicron en Espagne est brutale; la fatigue sociale, de plus en plus accentuée et exacerbée, comme le montre la dernière étude du Center for Sociological Research ; et l’incertitude économique croissante. Lors de la conférence de presse tenue au palais de la Moncloa, il a reconnu que les prévisions économiques qui seront publiées dans les prochains jours feront apparaître des « estimations à la hausse et à la baisse » en raison « de l’extraordinaire incertitude de l’économie mondiale ».

Ensuite, le président a énuméré quelques mesures activées par son gouvernement pour esquiver les pires présages, qui à son avis ont été couronnés de succès. Il a parlé des ERTE, des crédits ICO et d’autres « politiques de revenus ». Cependant, des sources socialistes admettent que l’incidence de l’omicron force des changements stratégiques. Il y a une semaine, le caractère obligatoire des masques d’extérieur est revenu ; c’est maintenant le temps des quarantaines. La première visait à apporter des certitudes sanitaires ; la seconde poursuit un autre objectif.

Les administrations centrales et régionales, à travers la Commission de la santé publique et le Conseil interterritorial de la santé, ont accepté de réduire la période d’isolement car si tant de personnes ne vont pas travailler, les services essentiels et les secteurs productifs sont en danger, et des doutes sur l’avenir sera plus imposant.

Peur de l’absentéisme

Une source d’une présidence autonome indique à ce média que les experts avec lesquels la gestion de la pandémie est consultée ont mis en garde contre les conséquences sociales que tant de personnes infectées peuvent engendrer. Comment ça se passe rechercher un équilibre entre la santé publique et la vigueur économiqueCes mêmes experts, bien qu’avec des données provisoires, ont vérifié que la variante omicron du coronavirus fait une entaille dans le corps pendant moins de temps, environ trois jours, et réduit donc son pouvoir de contagion. De plus, le pourcentage de patients asymptomatiques qui sont considérés comme des cas positifs est élevé, ce qui dépeint une variante pas si agressive du coronavirus. Par conséquent : les appels de quarantaine à domicile peuvent durer jusqu’à une semaine.

C’est une mesure que les gouvernements de Madrid et d’Andalousie ont prônée, sachant que les blessures que pourrait causer l’omicron dans l’économie sont à prendre en compte. Les deux communautés, avant la réunion de la Commission de santé publique, la Galice s’est jointe. Son président, Alberto Núñez Feijóo, a évoqué ce qui était alors une option plus que plausible, à la lumière des événements : « Il semble approprié de soulever cette question et avec des critères scientifiques et épidémiologiques prendre cette décision. Si nous pouvons passer sept jours dans quarantaine on ne devrait pas être dix ».

Le leader galicien a mis en évidence la composante économique de la mesure, et a mis des chiffres à titre d’exemple pour illustrer la portée de ce qu’il défendait : si les 100 000 infectés mardi doivent être sans travail pendant dix jours, les administrations doivent revoir le canal par lequel elles tentent de véhiculer la pandémie.

Une source de l’environnement d’un homologue de Feijóo s’est ainsi exprimée, en consultation avec El Periódico de España : « Il y a peur d’un absentéisme élevé dans les secteurs de base ».

Près de 90 chauffeurs en arrêt maladie à Madrid, Barcelone et Valence

Les syndicats ne cachent pas leur inquiétude quant à la possibilité que les infections continuent d’augmenter, et ils assurent que, pour l’instant, aucune mesure spécifique n’est prise pour protéger les travailleurs ou limiter la capacité des utilisateurs, sauf dans certains services très spécifiques.

Selon CCOO, ni dans les pompiers, ni dans la police locale et régionale, ni dans le secteur aérien, ni dans l’éducation ni dans l’administration générale de l’État, il n’y a actuellement aucune indication que des initiatives à cet égard sont en cours de préparation. Oui, certaines ont été adoptées dans le secteur ferroviaire, avec une présence réduite et une augmentation du télétravail dans les postes où cela est possible. Les dernières données Renfe, ajoutent-ils au syndicat, ils pointent 43 chauffeurs en arrêt maladie pour cause de Covid ou de contacts rapprochés à Madrid, 30 à Barcelone et une dizaine à Valence.

Le tout, alors que dans certains secteurs sensibles une augmentation notable des cas de coronavirus est détectée : « Il y a deux semaines, la Commission de prévention des risques professionnels du Quartier général de la police de Madrid a présenté des chiffres qui ont montré que le taux de contagion parmi les agents de la police nationale dans la communauté triple celui de la société civile & rdquor;, explique Víctor Duque, secrétaire général du Syndicat de la police fédérale. « Il y a beaucoup de blessés, mais pour le moment, comme ce sont des dates où il n’y a pas de grands besoins de déploiement, ça peut marcher si dans un quartier -par exemple- au lieu de quatre voitures il y en a deux » ajoute-t-il.

Le responsable pédagogique de l’UGT, Maribel Loranca, pour sa part, regrette que des occasions aient été perdues d’adopter des mesures avec le temps d’affronter les retour à l’école après les vacances, dès le 10 janvier : « la Conférence des présidents du 22 aurait pu aborder la situation des centres éducatifs, compte tenu du fait que la population d’âge scolaire est celle qui a le taux d’incidence le plus élevé », assure-t-il.

Épuisement et peur

Le 3 décembre, lorsque l’incidence de l’omicron était faible par rapport à ce qu’elle est maintenant, le rapport d’alerte, un organe technique qui conseille le ministère de la Santé et les conseils régionaux de la branche, a évoqué la « fatigue pandémique » comme l’un des aspects essentiels à prendre en compte avant de prendre des décisions sur d’éventuelles restrictions, notamment sur les dates précédant les célébrations des proches. Cette allusion a disparu du document que le même Panel a finalisé dix jours plus tard.

De même, tant Sánchez que les présidents régionaux, lorsqu’ils ils se sont rencontrés au Sénat il y a une semaine, a reconnu que la fatigue de la population, sa satiété Face à la compagnie constante du coronavirus, cela a influencé leur gestion, et cela a été reconnu par certains en public. Dans l’équilibre entre la protection de la santé, la santé mentale des citoyens et la croissance économique, précisément ces trois éléments que Sánchez a énumérés lors de la conférence de presse de mercredi, le second commence à jouer un rôle plus pertinent.

Le Centre de recherches sociologiques (CIS) a publié ce mercredi une étude intitulée « Effets et conséquences du coronavirus » dans laquelle cette perception des dirigeants, celle que tout le monde remarque dans les conversations avec leurs parents et amis, est représentée en pourcentage.

Selon les données recueillies par l’Efe à partir de cet échantillon, qui se nourrit de plus de 2400 entretiens, 55% des citoyens considèrent que leur vie est « peu ou presque rien » par la pandémie et 40,2% qu’ils assurent que la situation créée par le covid -19 ça l’a touché « beaucoup ou beaucoup ». De même, 71,5% reconnaissent s’être sentis agités lorsqu’ils doivent limiter les contacts, 50,4% ont peur de perdre leur emploi, 41,1% ont peur de ne pas pouvoir faire face à leurs dépenses habituelles et 58%, de ne pas retrouver la vie d’avant le Covid.