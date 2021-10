Le gouvernement étudie pourquoi des orques attaquent des voiliers à Gibraltar et en Galice

24/10/2021 à 13:04 CEST

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (Miteco), a lancé une étude pour connaître les causes des interactions (attaques et harcèlement) menées par les orques contre les bateaux dans la zone du détroit de Gibraltar et aussi en Galice depuis un peu plus d’un an. L’enquête a pour objet de proposer des mesures de prévention et de gestion. Cette action sera menée dans le cadre des actions du projet Life Intemares coordonné par la Fondation Biodiversité.

Ces épisodes de harcèlement touchent surtout les voiliers, dans les eaux de Galice et du détroit de Gibraltar, où, depuis l’été 2020, se déroulent ces situations, du jamais vu auparavant. Des dizaines de bateaux ont été pourchassés et harcelés par des groupes d’épaulards, bien que les scientifiques pensent que seuls quelques spécimens sont ceux qui effectuent ces actions.

Ce rapport vise à déterminer leurs causes possibles et à définir et prioriser les mesures les plus appropriées pour tenter de minimiser à la fois ces épisodes et leurs conséquences.

« Dans tous les cas analysés d’interactions survenues depuis juillet 2020, aucune attitude agressive n’a été observée par les cétacés envers les humains », précise le ministère. Cependant, 15% des épisodes ont eu des conséquences matérielles sur les vaisseaux qui ont empêché la navigation.

« Les interactions des orques juvéniles avec des bateaux de toutes sortes, pour satisfaire leur curiosité, sont courantes dans les eaux du détroit de Gibraltar et de la côte sud du Portugal, ces dernières années. En échange, les interactions avec les voiliers sont considérées comme sans précédent en raison du contact physique des spécimens avec la structure des navires & rdquor;, indique la note.

Le harcèlement s’est intensifié en 2021

En septembre 2020 le Direction générale de la marine marchande interdit la navigation des voiliers d’une longueur inférieure ou égale à 15 mètres dans la zone entre Ferrol et Cedeira, du littoral à 11 milles marins.

Le passé 28 septembre, un voilier battant pavillon britannique et de 14 mètres de long qui naviguait à la hauteur d’A Guarda (Galice) a été attaqué par des orques qui ont laissé le gouvernail inutile et pour cette raison il était à la dérive. Il a dû être secouru par un bateau de sauvetage, qui a ramené le yacht au port. Ce n’est qu’un des nombreux cas similaires qui se sont produits en Galice et à Gibraltar depuis l’année dernière.

Étant donné que ces événements se produisent avec une fréquence croissante, depuis le début de la saison estivale 2021 dans la zone du détroit de Gibraltar et du golfe de Cadix, il a également été nécessaire de restreindre temporairement les mesures de navigation dans cette zone.

Pour tout cela, et dans le but d’améliorer la conservation de l’espèce « en garantissant toujours la sécurité des personnes, il faut analyser les causes possibles qui modifient le comportement des épaulards et concevoir et prioriser des mesures pour minimiser ces épisodes & rdquor;, ajoute le ministère dans un communiqué.

Cette étude bénéficie également du soutien scientifique du Groupe de Travail récemment constitué créé au sein de la Commission Baleinière Internationale sur proposition de la Direction Générale de la Biodiversité, avec une grande connaissance du comportement des orques.

Plusieurs experts ont avancé des hypothèses sur ces interactions, allant de la possibilité que les épaulards « jouent » simplement avec les bateaux à se « vengent » d’avoir été blessés pour certains par des harpons des navires de ce type dans le passé. Cependant, les scientifiques sont généralement perplexes face à cette situation, pour laquelle il n’y a pas de précédent.

À l’heure actuelle, l’épaulard est inscrit sur la liste des espèces sauvages sous régime de protection spéciale et à l’annexe IV de la directive Habitats. Précisément, la population du golfe de Cadix-détroit de Gibraltar est incluse dans la catégorie « Vulnérable & rdquor ; dans le Catalogue espagnol des espèces menacées, pour lesquelles des mesures de protection doivent être établies. À cette fin, en 2017, le Plan de conservation des orques a été approuvé, qui comprend les axes de travail prioritaires pour parvenir à l’amélioration de l’état de conservation de l’espèce dans nos eaux.

Photo principale : Pixabay

Cela peut vous intéresser : Des orques harcèlent des voiliers pour « protester » après avoir été attaqués