Le Gouvernement étudie une réforme juridique pour parvenir à une Constitution avec une majorité progressive en juin

01/07/2022 à 07:27 CET

Cristina Gallardo

le gouvernement rend pratiquement impossible pour le rénovation de Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (CGPJ) a lieu avant la fin de la législature par le obstination de PP, sans les voix duquel il est impossible de parvenir à un accord. Une des conséquences du blocus institutionnel c’est que, lorsque leurs voyelles sont hors mandat, elles sont incapable par la loi de prendre des rendez-vous dans la direction judiciaire.

La situation affecte directement la Cour constitutionnelle (TC), qui doit également être renouvelée en juin prochain avec deux nouveaux magistrats nommés par le Gouvernement et deux autres par le CGPJ. Le renouvellement est considéré comme essentiel pour l’exécutif de Sánchez car, si les délais fixés étaient respectés, en juin prochain, le CT passerait d’un organe majoritairement conservateur à un autre avec une majorité de sept juges aux sensibilités progressistes.

Paradoxalement, C’est la réforme elle-même qui a parrainé le Le PSOE et son partenaire de Government United We Can en mars dernier – et cela empêche le CGPJ de procéder à des nominations à la direction judiciaire en cours de mandat – qui constitue désormais le principale pierre d’achoppement parvenir à un CT avec une sensibilité plus favorable aux postulats du gouvernement de coalition.

Pour toutes ces raisons, un « raccourci » juridique est déjà à l’étude pour garantir que le Conseil des ministres puisse désigner en juin prochain les deux magistrats de la Cour constitutionnelle (TC) qui lui correspondent quelle que soit la situation du CGPJ, et que ils remplaceraient l’actuel président Pedro González-Trevijano et Antonio Narváez, tant dans le secteur conservateur de l’orgue.

Il s’agirait, selon des sources gouvernementales consultées par El Periódico de España, surmonter la controverse juridique existant revenant à toucher la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (LOPJ) pour permettre spécifiquement le mouvement solitaire du gouvernement.

En ce moment il y a suffisamment de temps et de majorité pour mener à bien cette réforme, ajouter les sources consultées, puisqu’il est attendu avoir le soutien parlementaire habituel du gouvernement de coalition. La situation serait très similaire à celle de mars dernier, lorsque la réforme de la LOPJ pour limiter les nominations avait obtenu 196 voix pour, alors qu’il n’en fallait que 176 pour avancer.

Un revirement essentiel pour le Gouvernement

Le retournement de sensibilité de l’organisme de garantie est considéré comme fondamental à un moment où le gouvernement Sánchez a reçu des revers importants de cet organe comme l’ont été les condamnations qui ont jugé inconstitutionnels certains aspects des états d’alerte dus à la pandémie de Covid, qui étaient possibles à vote à la majorité conservatrice.

La vue est fixée dans les mois à venir, comme le TC l’a sur la table recours déposés contre la quasi-totalité de la direction du gouvernement qui ont été soulevées par une partie du PP et surtout par Vox, qui cumule plus d’une trentaine d’initiatives en raison de sa prétendue inconstitutionnalité.

La possibilité de cette réforme déjà s’est aventuré fin novembre dernier dans les sphères juridiques, mais le gouvernement, sans l’exclure totalement, a souligné que ne serait pas nécessaire pour faire confiance en ce qu’avant la fin de l’année le PP s’accorderait sur les raisons et débloquerait la situation. Finalement, l’accord n’a pas abouti, et 2022 a commencé avec des perspectives encore plus pessimistes comme le Président du Gouvernement l’a lui-même souligné lors de son bilan annuel jeudi dernier.

Surmonter la polémique

Les sources juridiques consultées admettent qu’il existe une controverse juridique à cet égard, puisque si certains avocats considèrent que le Gouvernement pouvait librement désigner ses deux magistrats sans attendre la CGPJ, d’autres Les experts estiment que cette possibilité serait en conflit avec ce que dit la Constitution elle-même, que dans son article 159.3 établit que les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour une période de neuf ans et sera renouvelé par des tiers tous les trois exercices.

Si le gouvernement décidait d’agir seul et de nommer ses candidats, l’affaire pourrait faire l’objet d’un recours et devrait être tranchée par la Cour constitutionnelle elle-même, ce qui dénaturerait encore plus la situation.

L’appel en instance

Une autre possibilité de défaire tout le gâchis, bien qu’incontrôlable par l’Exécutif, passe par le résolution des appels que PP et Vox ont présenté, justement, contre la réforme « expresse » de la LOPJ qui empêche la CGPJ de procéder à des nominations hors mandat. Si cette inconnue est éclaircie avant juin et que la réforme est annulée comme inconstitutionnelle, il n’y aurait plus de problème pour parvenir à un CT avec sept magistrats progressistes contre cinq conservateurs -tout le contraire de ce qui se passe aujourd’hui- car le Gouvernement élirait deux de ses fidèles et la CGPJ l’un progressiste et l’autre conservateur.

Mais on ne sait pas encore quand il mettra cette affaire en débat, une décision qui dépend de l’actuel président de la Cour, le conservateur Pedro González-Trevijano. Dans tous les cas, les propositions qui seront soumises à l’Assemblée plénière seront préparées par deux magistrats appartenant au secteur progressiste de cet organe, Juan Antonio Xiol et Maria Luisa Balaguer, puisque la première a été désignée la présentation sur l’appel du PP, et la seconde celle de Vox.

Un CGPJ avant Rajoy

L’idéal, en tout cas, est qu’un accord soit trouvé avec le PP et que la CGPJ puisse être renouvelée, ce qui conduirait aussi à une modèle du corps des juges antérieur à celui conçu par le gouvernement de Mariano Rajoy. Avec sa réforme, qui est celle du Conseil actuel, il n’y a que sept voyelles à plein temps et un organe de la cour présidentielle qui concentre « de facto » tout son pouvoir dans une Commission permanente dont les membres sont élus par le président lui-même, Carlos Lesmes.

Le CGPJ qui sortira lorsque le PSOE et le PP arriveront à un accord institutionnel sera celui du réforme opérée en octobre 2018, qui abroge le modèle imposé en 2012 par le ministre de la Justice Alberto Ruiz-Gallardón et permettra à nouveau aux 20 membres de se consacrer exclusivement à l’institution dont ils feront partie pour une durée de cinq ans. Sauf pour un nouveau blocus, bien sûr.

L’accord semble impossible pour le moment, puisque le PP demande de se mettre d’accord sur une réforme en profondeur cela permet un retour au CGPJ de 1980, lorsqu’une loi organique a établi que les douze membres qui doivent être juges de carrière – les huit restants sont des juristes de prestige reconnu – seraient nommés lors d’un vote parmi les juges et magistrats eux-mêmes. Le modèle actuel de nomination parlementaire a été mis en œuvre lorsque le PSOE a atteint la majorité absolue en 1985. Ainsi, les 20 membres sont élus à parité par les deux chambres et le système l’a entériné un an plus tard par la Cour constitutionnelle, mais avertissant du risque que le CGPJ finisse par devenir le reflet de la lutte parlementaire.