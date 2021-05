Le gouvernement examine la demande d’indemnisation de Pfizer pour la fourniture de vaccins Covid-19 à l’Inde

Paul a rejeté les suggestions selon lesquelles le Centre ne faisait pas assez pour acheter des vaccins à l’étranger.

Le gouvernement examine la demande de Pfizer visant à obtenir une indemnité et une protection contre la responsabilité pour son vaccin Covid-19.

Le gouvernement central est en discussion avec le fabricant mondial de vaccins pour apporter son vaccin en Inde.

Le Dr Vinod Paul, membre, Santé, Niti Aayog, et président du Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins pour Covid-19, a déclaré que le gouvernement examinait cette demande et qu’une décision à ce sujet serait prise dans l’intérêt plus large de la population et sur mérite.

“Ceci est en discussion, mais il n’y a pas de décision pour le moment”, a-t-il ajouté.

“Ils ont demandé une indemnisation à toutes les nations, y compris le pays d’origine, les États-Unis et pratiquement tous les pays pour indemniser la responsabilité”, a déclaré Paul lors d’un point de presse du ministère de la Santé et de la Famille (MoHFW) jeudi.

Pfizer a recherché une indemnisation et une protection contre la responsabilité dans ses accords avec d’autres pays, ce qui lui confère une protection juridique ferme contre toute réclamation liée à tout événement indésirable après l’utilisation de son vaccin Covid-19.

Pfizer a indiqué la disponibilité d’un certain volume de vaccins Covid-19, qui peuvent être mis à disposition à partir de juillet 2021. La société a également manifesté son intérêt pour rendre les vaccins disponibles pour l’Inde.

Le gouvernement et l’entreprise travaillent ensemble pour importer le plus tôt possible le vaccin, a déclaré Paul. «Nous examinons quelles sont leurs attentes vis-à-vis du gouvernement et ils regardent quelles sont nos attentes à leur égard», a déclaré Paul.

Il a dit que le processus était qu’ils devaient entrer en Inde et demander un permis. Il y a des impératifs de la chaîne du froid et de l’approvisionnement qui sont à l’étude, a-t-il dit.

Le pays a contacté les fabricants de vaccins étrangers et s’est engagé en permanence avec eux. Jusqu’à présent, plusieurs séries de discussions ont eu lieu avec Pfizer, J&J & Moderna. Les vaccins ne sont pas disponibles gratuitement et l’achat de vaccins à l’international n’est pas similaire à l’achat d’articles «prêts à l’emploi», a-t-il déclaré tout en défendant le programme de vaccination Covid-19 du gouvernement.

Paul a rejeté les suggestions selon lesquelles le Centre ne faisait pas assez pour acheter des vaccins à l’étranger.

Selon Paul, le gouvernement avait proactivement facilité l’entrée des vaccins approuvés par la FDA américaine, l’EMA, le MHRA du Royaume-Uni et le PMDA du Japon, ainsi que la liste des utilisations d’urgence de l’OMS en Inde en avril afin que ces vaccins n’aient pas besoin de subir des essais de transition préalables.

«La disposition a maintenant été modifiée de manière à supprimer complètement l’obligation d’essai pour les vaccins bien établis fabriqués dans d’autres pays. Aucune demande d’approbation d’un fabricant étranger n’est en attente auprès du contrôleur des médicaments », a déclaré Paul.

«Les vaccins sont en quantité limitée dans le monde et les entreprises ont leurs propres priorités, plans d’action et contraintes pour allouer des stocks limités. Ils donnent également la préférence aux pays d’origine, tout comme nos propres fabricants de vaccins l’ont fait sans hésiter pour nous », a déclaré Paul. Les producteurs de vaccins ont répondu à la demande de vaccins dans leur pays d’origine et ont maintenant commencé à fournir à d’autres pays, a-t-il ajouté.

