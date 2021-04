Le gouvernement examine le modèle de propriété allemand 50 + 1 alors que Boris Johnson promet un plus grand rôle pour les fans après l’effondrement de la Super League européenne

La Super League européenne s’est effondrée, mais quelle est la prochaine étape en ce qui concerne la gestion des clubs de football anglais pour que cela ne se reproduise plus?

Les propriétaires d’Arsenal, de Chelsea, de Liverpool, de Manchester City, de Manchester United et de Tottenham, des clubs espagnols de l’Atletico Madrid, de Barcelone et du Real Madrid, ainsi que de la Juventus italienne, de l’AC Milan et de l’Inter Milan ont tenté de former une compétition séparatiste, mais les plans ont été interrompus après une réaction furieuse.

Le propriétaire d’Arsenal Stan Kroenke, John W Henry de Liverpool et la famille Glazer à Manchester United faisaient partie de ceux derrière la Super League.

Il est entendu que le président du Real Madrid, Florentino Perez, qui était le président de la Super League, espérait faire participer 15 meilleurs clubs européens, mais seulement 12 se sont inscrits avec le Paris Saint-Germain, un absent notable.

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont également choisi de ne pas faire partie du projet, les champions allemands citant ce que les fans voulaient dans leur déclaration.

Il y a eu de plus en plus d’appels pour que les clubs en Angleterre adoptent une règle de propriété 50 + 1, qui garantit que les investisseurs commerciaux ne détiendront pas plus de 49% des parts dans un club de football.

Quelle est la règle de propriété 50 + 1?

La règle des 50 + 1 est celle où les fans détiennent la majorité des droits de vote dans un club. Les équipes ne sont pas autorisées à concourir selon les règles de la DFL (FA allemande) si les investisseurs privés détiennent plus de 49% des parts dans un club.

Ce n’est qu’en 1998 que la propriété privée de toute nature a été autorisée dans le football allemand, les clubs étant gérés comme des organisations à but non lucratif.

Il existe quelques exceptions en Allemagne, notamment le Bayer Leverkusen, Wolfsburg et Hoffenheim dont les propriétaires ont été autorisés à prendre une participation majoritaire après une période de plus de 20 ans d’implication dans le club.

Et c’est quelque chose que le gouvernement envisage d’aller de l’avant, Boris Johnson ayant déclaré mercredi dans les questions du Premier ministre que l’ancienne ministre des Sports Tracey Crouch mènerait “ une enquête de fond sur la gouvernance du football et sur ce que nous pouvons faire. pour promouvoir le rôle des fans dans cette gouvernance. »

Canal 4

Johnson a clairement indiqué qu’il était contre la Super League européenne

Pendant ce temps, le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a révélé l’intérêt du gouvernement pour le modèle allemand.

“Naturellement, nous devons tirer les leçons de la crise du financement du football pendant la crise COVID”, a déclaré Dowden à talkSPORT. «Nous devons mettre cela sur une base plus durable.

«Par exemple, dans les ligues allemandes, ils ont une structure de gouvernance différente, il est donc juste que nous regardions ces choses.

«Le PM était bon, j’ai eu une réunion avec lui et les fans mardi et il a dit que nous devions faire tout ce qu’il fallait, y compris la législation et si une législation était nécessaire, nous le ferions.

«Mais la législation immédiate que nous nous préparions à élaborer était de faire face à cette menace immédiate de cette proposition scandaleuse.»